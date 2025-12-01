株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「STARLINGEAR（スターリンギア）」は、2025年12月13日(土)より開催される「STARLINGEAR×RatRace Collaboration Instore Event 2025‘s X’mas Show【NEVERMIND】」にて、両ブランド初となるコラボレーションアイテムを発売する。

表情豊かなスカルや歯車（ギア）などのモチーフを巧みにデザインし、精巧なハンドクラフトと卓越した造形表現を得意とする「STARLINGEAR」。一方「Rat Race（ラッドレース）」は“キング・オブ・スカル”の名にふさわしい独創的なデザインと精緻な手仕事で、圧倒的な存在感とクオリティを誇る老舗シルバージュエリーブランド。互いを高め合う関係性から生まれた本コレクションは、両ブランドの個性と技術が融合した特別なアイテムとして展開される。

Rat Raceのアイコニックな「Give No Take No Skull Ring（ギブノーテイクノースカルリング）」をSTARLINGEARの世界観に落とし込んだ重厚感とユーモアが共存する存在感抜群のリング。さらにSTARLINGEARの「Scud Hunter Ring（スカッドハンターリング）」をRat Raceの独自の解釈で再構築し、両ブランドのエッセンスが融合した唯一無二のデザインに仕上げたアートピースとスペシャルな内容になっている。当日はコラボアイテムの他、両ブランドのデザイナーによるエングレイビングサービスや、X’mas Show Event でしか出会えない限定アイテムなども予定している。▼発売情報【イベント開催場所、日時】・-925-並木通り店：2025年12月13日(土) 13:00-18:00（デザイナー来店時間/16:00-18:00）・Beyond Cool キャッスル：12月14日(日) 13:00-18:00（デザイナー来店時間/16:00-18:00）・STARLINGEAR原宿：12月20日(土) 12:00-18:00（デザイナー来店時間/15:00-18:00）・Mr.Treize：12月21日(日) 13:00-18:00（デザイナー来店時間/16:00-18:00）◆特設ページ◆https://starlingear.net/sp/2025_xmas/※発売期間は2025年12月13日(土)～2026年2月15日(日)※ただしイベント開催期間中は、イベント開催店舗のみの発売

STARLINGEAR

STR002GNTNSlickster-LTD

Give No Take No Skull Ring（ギブノーテイクノースカルリング）

Rat Raceのオリジナル作品「Give No Take No Skull Ring（ギブノーテイクノースカルリング）」を題材に、STARLINGEARが新たな解釈を加えて制作したコラボレーションリングが登場。特徴的なリボンのスカーは、WAX によって一点一点手作業で施されるため、制作の度に表情が異なる唯一性を持つ。また、リング本体とフェイスを別原型で構築することで異素材の組み合わせが可能となり、デザインの幅を大きく広げた構想となる。さらに、本作は文字無し仕様での制作にも対応しており、後からRat Raceによるカービングやタトゥーカスタムを加えることが可能。両ブランドの個性と技術を重ね合わせることで、コラボレーションの魅力をより深く体感できる特別なリングとなっている。

スペック：全長：40mm/幅：30mm/厚み：10mm/重さ：約57g(#US11.0)作成可能サイズ：US7.0~15.0(ジャパンサイズ14号~30号)\187,000(税込)

Rat Race

RRR025-LTDS

Scud Hunter Standard Skull（スカッドハンタースタンダードスカル）

STARLINGEARのオリジナル作品「Puncher Scud Hunter Ring（パンチャースカッドハンターリング）」を題材に、Rat Raceが独自の感性とクラフトマンシップを注ぎ込んだコラボレーションリングが登場。原作の力強さを忠実に受け継ぎつつ、覆いかぶさるフードは微細なラインや立体的な陰影まで丁寧に再現。まるで布が重なり落ちる瞬間を切り取ったような、精巧かつ密度の高い造形が、ダイナミックな存在感をさらに引き立てる。フードはあえてシンプルな仕上げとすることでRat Race特有のカービングやタトゥーカスタムを自在に施せる仕様に。STARLINGEARへの敬意と、Rat Raceの美学・技術が融合することで実現した、唯一無二のコラボレーションリングが遂に発表となる。

スペック：全長：37mm/幅：26mm/厚み：9mm/重さ：55.5ｇ(#19)作製可能サイズ：ジャパンサイズ11号～30号\143,000(税抜き)

Rat Raceのアイコニックな「Give No Take No Skull Ring」をSTARLINGEARの世界観に落とし込んだ重厚感とユーモアが共存する存在感抜群のリング。

STARLINGEARの「Scud Hunter Ring」をRat Raceの独自の解釈で再構築し、まるで布が重なり落ちる瞬間を切り取ったような、精巧かつ密度の高い造形美。

STARLINGEAR

2000年にRykMarverick (リック・マーベリック)により設立された、オールドアメリカンの世界観を持つブランド。LAを拠点にオイルペインティング、インテリアグッズのデザイン、ミュージシャンのCDジャケットやロゴデザイン等、多彩なアートワークを展開しており、その他にショップの内装なども得意としている。氏が手掛けたCDジャケットの代表的な作品には、ガンズアンドローゼスやエミネム、ZZTOPといった著名な人物も名を連ねる。Silver界の巨匠「ガボール・ナギー」を師に持ち、マルチアーティストとして世界的に活躍する同氏が生み出す数々のデザインは、コミカルな表情を浮かべた代表作「スリックスター」などの様々な作品として表現されている。シルバーやチタン・コバルトなどを用いて高い技術力で製作される作品は、他のブランドにはない独自のテイストとオリジナル性の高いスタイルを表現しており、近年では希少性の高まっているアンティーク素材を取り入れた作品などでも話題を集め、彼の独特な世界観から生み出されるアイテム達は日本においても絶大な人気を誇っている。STARLINGEAR公式：https://starlingear.net

Rat Race

1997年に創設者かつデザイナーであるRat Gjo（ラットジージョ）が自身の納得のいく究極のスカルを追求する為に始動。自然というモチーフの中の究極の造形物の一つとしてスカルを捉え、その曲線やバランスに独自のデザインを落とし込み、「キングオブスカル」と評されるシルバーアクセサリーブランド。創設以来、精緻な造形と存在感あふれるデザインで国内外のファンを魅了してきたRAT RACE。「Today is a very good day, to Die」(死に日和)を座右の銘に、妥協なき物作りを追及している。全ての商品一つ一つバフ(研磨器具)を使わずにリューターのみを用いて磨き上げるという徹底した手法を採用。独特の仕上げに拘っており、すべての作品一点一点に魂を込めた手彫りのサインを入れて仕上げを行い、妥協なき姿勢をみせている。骸骨や有機的なモチーフ独自の解釈で表現し、シルバーという素材の可能性極限まで引き出す作品は、単なるアクセサリーを超えた「身にまをとうアート」として高く評価されている。RAT RACE公式：https://www.ratrace-web.jp/

▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL : 03-6804-5201