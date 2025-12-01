【キャンペーン】累計応募3,000件！「#モンターナカレンダープロジェクト 2027」がスタート。写真をSNSに投稿して思い出に残るカレンダーを作ろう！

株式会社ハック

株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）が運営する、アウトドアブランド「Montagna(モンターナ)」は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、今回で5回目を迎える、SNS参加型のフォトコンテスト「#モンターナカレンダープロジェクト 2027」を実施します。風景や子供、愛犬の写真など、アウトドアだけではなく幅広いジャンルの写真を大募集！

毎月のMVPに選ばれると豪華景品と2027年カレンダーへの写真を掲載＆プレゼント。更に、全ての応募期間終了後に選考される協賛社賞をW受賞するチャンス！みなさんの素敵な写真のご応募をお待ちしています。

第5回を迎える「モンターナカレンダープロジェクト」

これまでの総応募件数は約3,000件！

人気のサウナグッズや便利な調理家電、アウトドアウェアや室内用焚火台など

レジャーから日常まで便利に使える景品がラインナップされた第5回！

みなさんの思い出に残るカレンダーを作りませんか？



2025年12月1日から2026年9月30日まで、毎月アウトドアに関連する写真をSNSで募集。

毎月の月間MVPに選ばれると豪華景品やAmazonギフト券など総額1万円相当をプレゼント。

更に、協賛社賞に選ばれると景品W受賞のチャンス!!豪華景品を手に入れよう。



Montagnaをはじめ、キャンプギアを含んだ写真はもちろん、子供や愛犬の写真、季節にちなんだ風景写真など、みなさんの素敵な1枚をお待ちしています。



▼詳細はコチラ

モンターナカレンダープロジェクト2027

https://montagna.co.jp/topics/montagna_calender_project2027/(https://montagna.co.jp/topics/montagna_calender_project2026/)



▼昨年の結果はコチラ

モンターナカレンダープロジェクト2026

https://montagna.co.jp/topics/montagna_calender_project2026/(https://montagna.co.jp/topics/montagna_calender_project2025/)

■応募方法

ご用意頂いた写真を、Instagram またはX（Twitter） にて#モンターナカレンダープロジェクト をつけて投稿。

Instagramの場合はアカウント（@montagna_enjoy_outdoor）のタグ付けも行ってください。

■選考に関して

▼月間MVPの選出

月間MVPは各募集期間終了の翌月上旬に当社で選考の上決定。

（12月～翌年9月の全5回 ※各期間毎に2枚選出）

DMにて当選通知＆公式アカウントで発表させて頂きます。

▼グランプリの選出（協賛社賞）

10ヵ月間全ての選考終了後、全10枚の中から協賛社賞を決定します。

■景品

【月間MVP】

キャンプ場や公園で気軽に遊べる「ウッドトイ」と

コンパクトに持ち運べて調理に便利な「1枚専用グリルホットパン」がセットに。

食べて遊んでアウトドアを満喫しよう！

・ウッドトイ

・1枚専用グリル＆ホットパン

・Amazonギフト券5,000円

【協賛社賞】

・フリッカーファイヤー賞

おうちキャンプを楽しめるフリッカーファイヤー。液体燃料で薪もいらず焚き火気分をカンタンに。

「炎と暮らす」新発想の持ち運び式ファイヤーポットです。

・フリッカーファイヤー（丸型・ブラック）

詳細はこちら：https://shop.msmakuhari.com/

・GORELAX(ごリラックス)賞

サウナをテーマに「ゴリラのまもるさん」が心と体をやさしくととのえてくれる ととのい系ブランド「ごリラックス」ミニボトルをまとめるのにちょうどイイ、通気性抜群のメッシュ巾着と、サ飯をテーマにした可愛い前髪クリップ＆キーホルダーをセットにした4点セット。

サ活が捗るアイテムで「ととのい隊」デビュー！

・まもるさんの洗える巾着

・サ飯キーホルダー（カレー）

・サ飯 前髪クリップ（ビール＆バナナ）

詳細はこちら：https://www.pinecreate.jp/shopbrand/ct344/

・ピーコック魔法瓶工業賞

魔法瓶を作り続けて75年。孔雀印でお馴染みの「ピーコック魔法瓶工業」

スタイリッシュでどんどん使いたくなる調理家電をプレゼント。

4段階の温度調節機能や、お手入れのしやすいセラミックコーティングなど嬉しい機能も。

自宅やアウトドアシーンで気軽に串揚げを楽しもう！

・テーブルフライヤー

詳細はこちら：https://www.the-peacock.co.jp/collections/electric-cookers/products/wct-90

・おたふく手袋賞

創業大正15年。老舗ワークウェアメーカーの「おたふく手袋」

細かなギミックを随所に施し、マットな色合いでアウトドアでも着こなせる「FUBAR ユーティリティーシリーズ」耐久性と軽量性を両立したタスランナイロンを使用し野外活動にもマッチ！

ジップアップパーカとカーゴベストをセットにしてプレゼント。

・フーバー ユーティリティー ジップアップパーカ（オリーブ）

・フーバー ユーティリティー カーゴベスト（オリーブ）

詳細はこちら：https://www.buzzworks-web.com/view/item/000000000213

■実施期間

実施期間：2025/12/1～2026/9/30

募集期間：

第1期(12-1月)2025/12/1～1/31

第2期(2-3月)2026/2/1～3/31

第3期(4-5月)2026/4/1～5/31

第4期(6-7月)2026/6/1～7/31

第5期(8-9月)2026/8/1～9/30

※各期間毎に2枚選出

月間MVP選考期間：各期間2ヵ月間

協賛社賞選考期間：2026/10上旬

※スケジュールは変更する場合がございます

※10,11月に関しては参考写真を採用

■Montagnaとは

▼「Montagna」関連ページ

公式サイト：https://montagna.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor

Twitter：https://twitter.com/MontagnaOutdoor

Facebook：https://www.facebook.com/montagnaoutdoor

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrR0p-XrX4NN_itIyoxYEFQ

▼お取扱い店舗

https://montagna.co.jp/shopinfo

■会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：http://www.hac72.com/mainsite/

Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

本リリースに関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ハック アウトドア事業部

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

担当：広報部 立花

URL：https://montagna.co.jp/contact

E-Mail：info_pr@hac72.com