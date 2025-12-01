timelesz¡¢¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFAM¡×¡õ²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHANABI ～ in the late summer night¡×¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯&¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®Ãæ¡ª

¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢timelesz¤Î¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFAM¡×¤È²Æ¤Î²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÌ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHANABI ～ in the late summer night¡×¤ò11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯&¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£





2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô¤Ï200ËÜ°Ê¾å¡£2025Ç¯12·î～2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ÖWe¡Ære timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëtimelesz¡£



6·î11Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤·¤¿timelesz¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFAM¡×¤Ï¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÈ¯Çä½µ¤Ç60ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¸ÊºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©½éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRock this Party¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥êー¥É¶Ê¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥êー¡×¤Ê¤ÉÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×5¼¡¿³ºº¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ê¤É¡¢CD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5¶Ê¤â¹ç¤ï¤»¤¿·×18¶Ê¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡ÖHANABI ～ in the late summer night¡×¤Ï¡¢timelesz¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øtimelesz SUPER FAMeeting¡Ù¤Î²Ö²Ð¥Ñー¥È¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê12¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFAM¡×¤ò¹ØÆþ¡¢±þÊç¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÌó50,000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£timelesz¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×Ìó10,000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À²Ö²Ð¥Ñー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©È¯Â­¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖRUN -timelesz edition-¡×¤È¡Ö¤®¤å¤Ã¤È-timelesz edition-¡×¤â½é¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



timelesz¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¡¢¡Ötimelesz project -REAL-¡×¤ò2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËVOL1¡ÊÁ´£´ÏÃ¡Ë¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËVOL2¡ÊÁ´£¶ÏÃ¡ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



timelesz ¡ÖRock this Party¡× (YouTube Ver.)


[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=rLKqcYWb15w ]

timelesz ¡Ö¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥êー¡× (YouTube Ver.)


[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=lTMSvyYOVjA ]

timelesz¡¡DigitalReleaseALBUM¡ØFAM¡Ù


11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯&¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®Ãæ


https://lnk.to/timelesz_FAM_1130



¡ö²Á³Ê¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û


¡ÎDISC1¡Ï


M1.Rock this Party


M2.Baby What¡Çs Your Name?


M3.Do Me Do Me


M4.Head Up


M5.Flavor


M6.because


(º´Æ£¾¡Íø/µÆÃÓÉ÷Ëá/¾¾ÅçÁï²Î¾§¶Ê)


M7.HONEY ALMOND


M8.¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥êー


M9.Scent of No.9


M10.·¯¤Ø


¡Ê»ûÀ¾Âó¿Í/¸¶²Å¹§/¶¶ËÜ¾­À¸/ÃöËó¼þÅÎ/¼ÄÄÍÂçµ±²Î¾§¶Ê¡Ë


M11.Popcoooooooorn!


M12.¼ê¤ò¤¿¤¿¤±°¦¤Ê¤é¤»


M13. I¡Çm Home



¡ÎDISC£²¡Ï


M1.³×Ì¿¤ÎDancin¡Ç night


M2.SWEET


M3.New phase


M4.Anthem -episode 1-


M5.We¡Çre timelesz



timelesz¡¡DigitalReleaseALBUM¡ØHANABI ～in the late summer night¡Ù


11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯&¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®Ãæ


https://lnk.to/timelesz_HANABI_1130



¡ö²Á³Ê¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û


M1. Rock this Party


M2. Popcoooooooorn!


M3. HONEY ALMOND


M4. Summer Ride


M5. Åß¤¬Íè¤¿¤è


M6. ¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥êー


M7. Anthem -episode 1-


M8. RUN -timelesz edition-


M9. Baby What's Your Name?


M10. ¤®¤å¤Ã¤È-timelesz edition-


M11. timeless


M12. ¼ê¤ò¤¿¤¿¤±°¦¤Ê¤é¤»



