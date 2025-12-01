¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¢2026Ç¯3·î´ü ¾å´ü·è»»ÀâÌÀÆ°²è¤ò11·î28Æü¤Ë¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¿·Æó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥¹¥³¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚFISCO TV¡Û¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î´ü ¾å´ü·è»»ÀâÌÀÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=Pgji7RcMLEI
¢£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ú¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡Û¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¤¬¸£°ú¤·Áý¼ýÁý±×¡¢DXÏ¢·È¤ÇÀ®Ä¹²ÃÂ®¡Êhttps://youtu.be/Pgji7RcMLEI?si=7K7sY62fgH6WVkNT¡Ë¢£Æ°²è½ñ¤µ¯¤³¤·¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Êhttps://cf.pfdata.fisco.jp/data/report/20251128/6680070020251128001.pdf¡Ë¢£2026Ç¯3⽉´ü ¾å´ü·è»»ÀâÌÀ¡Êhttps://www.nextgen.co.jp/ir/irnews_2025111901.pdf¡Ë
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑ ¼¹⾏Ìò°÷ CEO ⼤⻄ ¿·⼆¤¬½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯3⽉´ü ¾å´ü·è»»¤Î¶ÈÀÓ¤ä»ö¶È·×²è¡¢À®⻑ÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Íý²ò¤äÅö¼Ò³ô¼°¤Î¤´¸¡Æ¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤´»²¹Í¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2001Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÅÅÏÃÄÌ¿®ÌÖ¤ËIP¡ÊInternet Protocol¡Ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Àì⽤ÀßÈ÷¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¿®²Á³Ê¤Î·àÅª¤ÊÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ»½Ñ⾰¿·¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢⽇ËÜ¤Î⾳À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊÑ⾰¤·¤Æ¤¤¿¿¿¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢⽇ËÜ¤Î£´⼤ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ËºÎ⽤¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿⼀ÈÌ´ë¶È¸þ¤±¾¦ºà¤Ï¡¢´±¸øÄ£»Ï¤áÂ¿¤¯¤Î⼤´ë¶È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç³è⽤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎ⽤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢³¤³°¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÀÜÂ³¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¿®ÍêÀ¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï⾳À¼ÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤ò⾏¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É PBX¥µー¥Ó¥¹¡ÊÆâÀþÅÅÏÃ¸ò´¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¡¦¥¯¥é¥¦¥É²½¡Ë¡¢⾳À¼¼ýÏ¿¤ÈAI¤Ë¤è¤ë⾳À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¡¢CPaaS¡ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó⼿ÃÊ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò³è⽤¤·¤¿DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É⾳À¼¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤â¤¦⼀¤Ä¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥Ëー¥º¤¬⾼¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ë¶È¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉDX»ö¶È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê²Ý⾦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥íー¥³ー¥É¥¯¥é¥¦¥É²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½⽀±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è⽤¤·¤¿¸ÜµÒ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥Õ¥È¤ä¥·¥Õ¥È¤Î⽀±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥È: https://www.nextgen.co.jp/¸ø¼° Facebook ¥Úー¥¸: https://www.facebook.com/NextGen.Inc¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡¡´ÉÍýËÜÉô ·Ð±Ä´ë²èÉô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.nextgen.co.jp/contact/