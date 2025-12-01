24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2025年12月2日(火）から、エニタイムフィットネスジャパン Xアカウントで朝ジム部・夜ジム部 応援合戦キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間

2025年12月2日（火）8:00～ 12月15日（木） 23:59

賞品

キャンペーン終了後、投稿数が多かった「朝ジム部」または「夜ジム部」に応募された方の中から、抽選で3名様に以下の賞品をプレゼントいたします。

スペシャルトレーナー増田氏によるパーソナルトレーニング体験

応募方法

1. エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウント（@Anytime_japan）をフォロー2. 2025年12月2日（火）8:00に、エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウントから投稿される対象ポスト内のボタンを押し、自動生成される参加用投稿、またはご自身の投稿画面にて、以下2点を入力してX（旧Twitter）で投稿・「#ここが好きだよ朝ジム部」または「#ここが好きだよ夜ジム部」・あなたの思う朝ジム・夜ジムの魅力を自由入力※テキストのみでも応募可能ですが、関連する画像の添付も推奨いたします。

応募にあたっての注意

※エニタイムフィットネス会員様・非会員様にかかわらず上記方法で応募できます。※当キャンペーンの参加には、公開設定のX(旧Twitter)アカウントが必要です。※ご応募は、13歳以上かつ日本在住の方に限ります。※必ず応募規約をご確認の上、ご応募をお願いします。 応募規約：https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms_202512_2/※以下の場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。13歳未満又は日本以外に在住の場合応募規約に違反した場合キャンペーン期間外に応募（リプライ）をした場合指定のハッシュタグおよびコメントの記載がない場合/li>X(旧Twitter)アカウントが非公開設定またはダイレクトメッセージ受信拒否設定の場合抽選時に@Anytime_japanのフォローを解除していた場合※当選されたお客様には、X(旧Twitter)ダイレクトメッセージにて2025年12月16日(金)以降に当選のご連絡をいたします。ご応募にあたっては事前にダイレクトメッセージの設定をご確認ください。※公式アカウント「@Anytime_japan」から当選のご連絡をさせていただきます。なりすましアカウントにはご注意ください。※やむを得ない事情により、予告なく賞品を変更またはキャンペーンを中止させていただく場合がございます。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/Anytime_japan

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/