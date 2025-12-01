■月間視聴率３冠達成

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2025年11月の個人全体の視聴率において、全日（午前６時～深夜０時）で平均３.6％、プライムタイム（午後７時～11時）で平均5.8％、ノンプライムタイム（午前６時～午後７時/午後11時～深夜０時）で平均3.0％と、いずれも１位を獲得しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

■視聴率分析

2025年11月の視聴率において3冠を達成できました。「大下容子ワイド！スクランブル」（第1部＆第2部）や「報道ステーション」などの基幹帯番組で平均視聴率月間横並びトップを獲得していることが全日やプライムの好調を牽引しています。「ピタニュー」の視聴率も好調です。11月14日㈮の放送には「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーターとして活躍する玉川徹さんが生出演。“終活”にまつわるコーナー内では切れ味鋭いトークも飛び出し、放送は大いに盛り上がりました。

その他、11月8日㈯放送「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」では今年開催されたピザの世界大会で優勝し、日本人初のジュニア世界チャンピオンとなった広島出身のピザ職人博士ちゃんが登場。視聴率は8.6%を記録して横並びトップを獲得しました。11月15日㈯放送「侍ジャパン強化試合 日本×韓国」は、来年のＷＢＣメンバー生き残りをかけた大切な一戦。2名のカープ選手がスタメン出場したこの試合は10.0%の高視聴率を記録しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

12月はカープ選手にとって束の間のオフシーズン。栗林良吏投手や末包昇大選手らが「ピタニュー」や「フロントドア」に生出演予定です！選手直筆サイン入り「カープカレンダー2026」のプレゼント企画も実施予定なのでお楽しみに。

生放送みて当てよう！選手直筆サイン入り「カープカレンダー2026」プレゼント

《カープ選手生出演予定》12/１㈪「ピタニュー」 新井良太コーチ12/４㈭「ピタニュー」 栗林良吏投手12/６㈯「フロントドア」 島内颯太郎投手＆森浦大輔投手12/11㈭「ピタニュー」 末包昇大選手

▷対象番組ピタニュ―：㈪～㈮夕方4時40分ひろしま深掘りライブフロントドア：㈯午後１時

毎回、クイズ正解者５名さまに当たります！

https://www.home-tv.co.jp/pitanew/present_contents/

これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。