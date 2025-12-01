2010年スペインで開催された「第5回 ムルシア “ニーニョ・リカルド” フラメンコギター国際コンクール」国際部門でアジア人として初めて優勝し、その後数々のメディアへの出演、作曲、演奏と留まることなく第一線で活動を続け、日本にフラメンコギターの魅力を定着させた沖 仁。





彼のフラメンコギター独奏SOLITO + [PLUS]は、響きの美しい空間で“静けさに聴くギター独奏”と、多彩なゲストを迎えてお届けする企画シリーズです。

今回、ゲストに初めて歌い手を招き、昼夜異なるプログラムでお楽しみいただきます。





沖 仁 SOLITO＋









コンサートは二部構成。

〈一部〉では沖 仁のフラメンコギター独奏をお届けします。

照明を落とした空間に響く極上の音。

「アルハンブラの思い出」、スーパーギタートリオの名曲「地中海の舞踏」などをソロで演奏。





フラメンコギター 沖 仁





〈二部〉ゲストを迎えての競演。

◯昼の部のゲストはSaigenji (guitar & vocal)。

インディーズ時代から沖と親交があり、沖仁のメジャーデビューアルバムにもゲストで参加。

圧倒的なパフォーマンスで独自の世界を表現するSaigenjiとの共演曲は、共作の「Spring news」や、ナットキングコールの「The Christmas Song」カバーなど。





昼の部ゲスト：Saigenji





●夜の部のゲストは畠山 美由紀(シンガーソングライター)。

沖のアルバムへの参加や楽曲提供など、長い交流がある中、1対1での共演は実は今回が初です。

沖の両親が営むペンションに滞在中に作曲した畠山の楽曲「リフレクション」や、中島みゆきの「かもめはかもめ」、沖の「Will i ever seen your face again」他を披露します。





夜の部ゲスト：畠山 美由紀





この日限りの特別なステージで、クリスマスシーズンにふさわしい、心に沁みる大人のためのひとときをお届けします。









【公演概要】

公演名 ：沖 仁 フラメンコギター独奏 SOLITO + [PLUS]

開催日時：2025年12月12日(金)

［昼の部］13:00開場／13:30開演

［夜の部］18:00開場／18:30開演

会場 ：東京オペラシティ リサイタルホール

(京王新線 初台駅(都営地下鉄新宿線乗入れ)東口下車 徒歩5分

駅直結東京オペラシティタワーB1F)

入場料 ：全席指定 5,500円(税込) 当日 6,000円(残席がある場合のみ)

U-25チケット 2,800円(6～25歳・いがぐみ電話予約、e＋にて販売／

当日受付で生年月日記載の証明書提示) ※未就学児入場不可





出演 ：沖 仁 (フラメンコギター)

ゲスト：

［昼の部］

Saigenji (guitar &vocal)

［夜の部］

畠山 美由紀 (シンガーソングライター)





予定曲：

［昼の部］

沖 仁：spring news

ホアキン・ロドリーゴ：「アランフェス協奏曲」第二楽章アダージョ

［夜の部］

沖 仁：Will I ever see your face again

セルゲイ・プロコフィエフ：ロミオとジュリエット





《プレイガイド》

いがぐみ：03-6909-4101(10:00-17:00/土日祝休み)

https://igagumi.co.jp/

チケットぴあ：セブンイレブン店頭

https://t.pia.jp/

ローソンチケット：ローソン店頭

https://l-tike.com/

イープラス：ファミリーマート店頭

https://eplus.jp/

東京オペラシティチケットセンター：03-5353-9999(10:00-18:00)

店頭販売(11:00-19:00)※月曜休み

https://www.operacity.jp/concert/ticket/









【出演者プロフィール】

◯●沖 仁

フラメンコギターに魅了されスペインと日本を往復しながら本格的に研鑽を積む。1997年日本フラメンコ協会新人公演にて奨励賞受賞。2006年メジャーデビュー。2010年、スペインのフラメンコギターコンクール国際部門で日本人初の優勝。その様子を密着取材したTBS系「情熱大陸」に出演。以降フラメンコギターの教則本を出版、EXILEへのシングル曲提供など多方面で活躍。ステージ活動は、ソロ演奏に加え、世界の各ジャンルのトップアーティストとのコラボやオーケストラ、バレエ、長唄、能との共演など。日本フラメンコ協会理事。





◯Saigenji

soulやjazz、hiphopなどありとあらゆる音楽を飲み込み、国境やジャンルを超えて音楽をクリエイトするシンガーソングライター、ヴォーカリスト、ギタリスト。声、ギター、フルート、パーカッションを自在に操り、卓越した技術とセンスに裏付けられたパフォーマンスは圧巻。自身のソロの他、MONDO GROSSOや冨田ラボ、FPMなどのフィーチャリングボーカル、多和田えみやbirdなどへと楽曲提供、J-WAVEサウジサウダージのオープニング曲提供、映画やアニメへのサントラ曲の提供など活動は多岐にわたる。海外公演、野外フェス出演も多数。





●畠山美由紀

シンガー・ソング・ライター。ダブルフェイマス、ポートオブノーツを経て2001年にメジャーソロデビュー。切なく深みのある唯一無二のボーカルで、自身のライヴ活動に加え、他アーティストの作品、トリビュートアルバム、映画音楽や、TV CMソング等への参加も多い。松任谷由実、松本隆、冨田ラボ、キリンジ、大貫妙子、リリー・フランキー、八代亜紀、セルジオ・メンデス、グラミー受賞プロデューサー/ジェシー・ハリス、オノ・ヨーコ、等多くのアーティストとの、共作、共演を果たしている。みなと気仙沼大使。みやぎ絆大使。FMヨコハマ「Travelin' Light」DJとしても活動中。









お問合せ ：いがぐみ 03-6909-4101(平日10:00-18:00/土日祝休み)

主催・企画制作：ジンズ・アクション

運営協力 ：いがぐみ









【株式会社いがぐみ】

2015年株式会社東京音協の[古典芸能部門]を事業承継し独立。ホール落語会を中心に自社で企画製作の興行を年間約30本開催、併せて各地イベンターやホール自主事業の公演制作や票券管理業務を手掛ける。

2021年よりフラメンコギタリスト沖 仁のコンサート制作や公演運営協力を担当している。