家庭・ジム・商業施設へ拡大──CAGR8.4%で伸びるトランポリン市場
健康・エンターテインメント・スポーツの新たな価値創造
トランポリンは、強力なスプリングで支持された弾力性のある布地（ベッド）の上で跳躍を行う運動器具であり、競技用、家庭用、フィットネス用、遊具用など多岐にわたる形態が存在する。その本質的価値は、跳躍運動を通じて全身運動効果、平衡感覚の向上、体幹強化、ストレス解消といった身体的・精神的健康増進に寄与する点にある。基本構造は、高張力鋼製のフレーム、強力なスプリング、耐候性・耐摩耗性に優れたベッド、そして安全性を確保する保護パッドで構成される。物理・化学的特性としては、ベッド素材の引張強度と弾性回復率、スプリングの耐久性と反発特性、フレームの剛性と耐食性が重要である。モジュール性としては、設置場所や用途に応じたサイズや形状のバリエーション、折りたたみ式の家庭用モデル、安全性向上のためのネットやはしごなどのオプション部品が挙げられる。主要用途は、オリンピック競技としての体操競技、フィットネスクラブでの有酸素運動、アミューズメント施設でのレクリエーション、そして家庭での健康維持・子供の遊び道具である。近年、健康志向の高まり、手軽に始められる運動への需要、そしてインドアアクティビティとしてのエンターテインメント性が注目される背景にある。特に、安全性への配慮、省スペース性、耐久性、そして多様な利用シーンへの対応力が重要な差別化ポイントとなる。
日本の健康・レジャー産業と社会課題：ウェルビーイング向上への貢献
トランポリンは、スポーツ・フィットネス産業を中核とし、レジャー・アミューズメント産業、教育産業、そして健康・ウェルビーイング関連産業に深く関与している。主要な機能は、運動能力の向上、体力維持、そして楽しみながら身体を動かす機会の提供である。近年、日本市場においては、高齢化社会における健康寿命の延伸、生活習慣病の予防、運動不足の解消、そして子供の体力低下への懸念といった社会課題が顕在化している。また、デジタル化による座りがちな生活様式の増加も、手軽に身体を動かせるトランポリンへの関心を高めている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界トランポリン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/21820/rebounders）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.4%で、2031年までにグローバルトランポリン市場規模は3.13億米ドルに達すると予測されている。このデータは、世界的な健康意識の高まり、フィットネス文化の浸透、そしてインドアアクティビティとしてのエンターテインメント需要の増加が、トランポリン市場の着実な成長を牽引している現状を明確に示唆している。特に、家庭用トランポリンや商業施設のトランポリンパークの増加が、今後の市場拡大に大きく寄与すると見られている。このように、国民の健康増進と生活の質の向上という社会課題への対応が、トランポリンへの需要を構造的に拡大しているのである。
図. トランポリン世界総市場規模
図. 世界のトランポリン市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
