アンダーアーマーとプロ野球・オリックス・バファローズパートナーシップ契約を締結

プロ野球球団オリックス・バファローズとのパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。

今回のパートナーシップ契約では、オリックス・バファローズの

「感動、興奮、こどもたちの夢と希望、街づくりと人づくり」の理念に対して、

ドームのミッションである「スポーツを通じて社会を豊かにする」という価値観が共鳴したことから、

単なるスポンサーシップ契約ではなく、共にファンのロイヤリティやブランド価値を高めていく

マーケティングパートナーとしての取り組みを展開してまいります。

具体的には、選手のパフォーマンスを最大限に引き出す高機能なテクノロジーと、

統一感のあるデザインを施したチームウェアに加え、ライセンスグッズ、女性ファン向け限定アパレルなどを展開し、シーズンを通じて、選手、チーム、ファンの一体感を創出してまいります。

■オーセンティックアイテム（選手着用イメージ）

各アイテムは、アンダーアーマーの高機能なテクノロジーが搭載されたラインアップ。

■販売アイテムラインアップ詳細（※一部）

商品名：UA ORIX Buffaloes INSULATED WOVEN JKT AT

価格：29,700円（税込）

発売時期：2月上旬（予定）

商品名：UA ORIX Buffaloes WINTER KNIT 3L FZ HD AT

価格：27,500円（税込）

発売時期： 2月上旬（予定）

商品名：UA ORIX Buffaloes ARMOUR FLEECE FZ HD AT

価格：14,300円（税込）

発売時期： 2月上旬（予定）

商品名：UA ORIX Buffaloes YARD CAGE JACKET LS AT

価格：15,400円（税込）

発売時期：3月下旬（予定）

商品名：UA ORIX Buffaloes DRY LS PRO AT

価格：8,470円（税込）

発売時期： 3月下旬（予定）

商品名：UA ORIX Buffaloes DRY SS PRO AT

価格：7,480円（税込）

発売時期： 3月下旬（予定）

【オリックス・バファローズ】

京セラドーム大阪に本拠地を置くプロ野球パシフィック・リーグの球団。

野球を通じて皆様に「感動」、「興奮」、そして「夢」をお届けすることを使命とし、スポーツ文化の振興や地域社会への貢献など、さまざまな取り組みを行っている。

【アンダーアーマー】

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。

公式サイト：https://underarmourjp.link/uaxbs

