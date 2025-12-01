2026年あなたの運勢｜水晶玉子が占う総合運と開運。公式占いサイト「エレメンタル占星術」にて“2026年の開運画像”がもらえる『2026年の運勢キャンペーン』を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年11月28日（金）より、運営する公式占いサイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」にて『2026年の運勢キャンペーン』の提供を開始いたしました。

『水晶玉子◆エレメンタル占星術』URL：https://suisho-tamako.jp

2026年の運勢キャンペーン

■キャンペーン概要：

『2026年の運勢キャンペーン』では、2026年の運勢を占う鑑定が続々登場。この対象鑑定をご購入された方全員に、2026年の干支 “丙午（ひのえうま）”がモチーフの「2026年の開運画像」をプレゼント致します。 「成功」「行動力」「繁栄」を象徴する動物として古来より西洋・東洋ともに親しまれてきた“午（馬）”が描かれた開運画像です。ぜひこの機会にGETして、2026年の運気アップにお役立てください。

※『2026年の運勢キャンペーン』に参加するためには、公式サイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」（https://suisho-tamako.jp）への会員登録が必要です。(月額440円)

■キャンペーン期間：

2025年11月28日（金）～ 2025年12月25日（木）

■公式占いサイト「水晶玉子◆エレメンタル占星術」のご紹介

「この人、本当に凄い！」有名占い師も絶賛、圧倒的信頼を置く『水晶玉子』。西洋と東洋、2つの占星術を融合させた新たな占術がスマートフォン向けに登場。あなたの運命、あの人の気持ち、2人の間に起きる出来事や日付まで……あなたが今知りたい“すべて”を『エレメンタル占星術』がピタリと言い当てます。

■監修者紹介

幼いころから占いに興味を持ち、東洋、西洋の枠を超えて数多くの占術を研究した知識を元に、独自の視点に立った解説は的中率も高くわかりやすいことから多くのファンを持つ。1998年に「FRaU」誌上にて宿曜経にインド占星術を加味したオリジナルの「オリエンタル占星術」を発表。 大反響を呼び、現在に至るまで不動に人気を築いている。「FRaU」の他にも、「MEN'S NON-NO」「SPUR」「TVぴあ」など、多数の雑誌で連載を持ち、幅広く活躍中。熱心な読者を虜にしている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：水晶玉子◆エレメンタル占星術

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://suisho-tamako.jp