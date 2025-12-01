香取慎吾さんが都内特別支援学校の児童・生徒と協力し、制作する“応援のチカラ”アートと大会出場予定の日本代表選手に向けて あなたの言葉を届けよう！
東京都では、来年3月の冬季パラリンピックに向けて、皆さんからの“応援のチカラ”を集めて、アスリートに届ける“応援のチカラ”プロジェクトを立ち上げ、日本代表選手への応援メッセージを募集します。集まった応援メッセージは、都立墨東特別支援学校の児童・生徒たちによって描かれた絵「“応援のチカラ”のタネ」をもとに香取 慎吾(かとり しんご)さんが制作する“応援のチカラ”アートと共に、冬季パラリンピックに出場するアスリートに贈呈されます。冬季パラリンピックの応援をみんなで届けましょう！たくさんのメッセージをお待ちしております！
“応援のチカラ”プロジェクト 応援メッセージ募集概要
（１）募集期間
令和７（2025）年11月30日（日曜日）から令和８（2026）年２月１日（日曜日）23：59まで
（２）応募対象
制限はありません。特設WEBページ等では、投稿者のお名前をニックネームでご紹介します。
（３）応募方法
特設サイトにアクセスし、メッセージ（70字まで）、氏名（ニックネーム)（16字まで）を入力
してください。
応募用特設WEBページ（TEAM BEYOND WEBサイト内）はこちら
https://para-sports.tokyo/ouen/top
※メッセージ発表時にはニックネームが掲載されます。
(４) 特典
応募者全員に稲垣 吾郎(いながき ごろう)さん、草磲 剛(くさなぎ つよし)さん、香取慎吾さんの
特製スマートフォン壁紙をプレゼント
（５）掲載
いただいたメッセージを特設WEBページ等で紹介します。また、広告素材としてご紹介させてい
ただく場合があります。応募されたすべてのメッセージがＷＥＢサイトに掲載されるとは限りま
せん。
注意事項
ア メッセージの著作権は東京都に帰属します。
イ 以下のメッセージの応募は禁止します。
（1）知的財産権等を侵害するもの
（2）誹謗中傷、公序良俗に反するもの
（3）政治・宗教活動や営利を目的とするもの
（4）その他、本企画の趣旨・目的と著しく乖離していると判断されるもの
ウ 応募者に予告することなく、本募集事業の内容の一部または全部について変更もしくは
中止することがあります。
“応援のチカラ” アートについて
特別支援学校の児童・生徒たちが、“応援”をテーマに描いた絵「“応援のチカラ“のタネ」をコラージュして香取 慎吾さんがアート作品を制作します。
9月某日、香取 慎吾さんが「“応援のチカラ“のタネ」を描く子供たちに会うために都立墨東特別支援学校を訪れました。香取さんは“応援”をテーマに絵を描く子供たちとの交流を通じて何を感じたのでしょうか。香取さんは、子供たちの描いた絵「“応援のチカラ“のタネ」をコラージュして“応援のチカラ” アートを制作します。
“応援のチカラ” アートは募集した応援メッセージと共に冬季パラリンピックに出場するアスリートに贈呈されます。
都立墨東特別支援学校 小学部児童・中学部生徒による作品制作の様子
“応援のチカラ” アートの制作発表！キックオフイベントを開催
昨日11月30日に本プロジェクトの始動に合わせて開催されたキックオフイベントには、スペシャルアンバサダーの稲垣 吾郎さん、草磲 剛さん、香取 慎吾さん、16年ぶりのパラリンピック出場を決めた車いすカーリングの小川 亜希(おがわ あき)選手と飯野 明子(いいの あきこ)コーチ、元パラアイスホッケー日本代表でパラ応援大使の上原 大祐(うえはら だいすけ)さんがが登場。会場では、プロジェクト名称「応援のチカラ」の発表に加え、都立墨東特別支援学校の児童・生徒たちとコラボレーションする「“応援のチカラ“アート」についてトークが展開されました。
香取 慎吾 さん
俳優・歌手として活躍する一方、2018年にパリ・ルーヴルで個展を開催するなどアーティストとしても高い評価を受けている。直感と衝動を重視した制作スタイルで、絵具や段ボールなど多様な素材を使い、自由でカラフルな表現を展開。
【TEAM BEYOND】とは
東京都のパラスポーツ応援プロジェクト。スポーツをする人も、観る人も、支える人も、あら
ゆるメンバーがひとつのチームとなってパラスポーツを盛り上げています。年間を通じて様々
な取組を実施しています。
■今後の主な予定■
【TEAM BEYONDランニングワークショップ】
・日時：令和８年１月17日（土曜日）
・会場：世田谷区立総合運動場 陸上競技場
詳細は、WEBサイト、SNS等で順次お知らせします。
WEBサイト https://www.para-sports.tokyo/
LINE https://bit.ly/3N46xs8
X（旧Twitter）https://twitter.com/sports_tokyo
Facebook https://www.facebook.com/parasports.tokyo/
Instagram https://www.instagram.com/tokyoparasports/
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略16 スポーツ「スポーツでつながる」
【問合せ先】
（事業に関すること）
スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課
電 話：03‐5000-7249
（メッセージ募集の問い合わせに関すること）
TEAM BEYOND TOKYO パラスポーツプロジェクト事務局
電 話：03-5422-6798
メール：toiawase@para-sports.tokyo
受付時間：10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
(報道に関すること)
“応援のチカラ”PR事務局（(株)プラップジャパン内） 川合
電 話：03-4570-3158 / 070-2161-7043（川合）
メール：teambeyond_pr@prap.co.jp