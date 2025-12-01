冬の乾燥対策に！全身まるっと保湿ケアが叶うセットを特別販売半期に一度のビッグセール「WINTER SALE」開催！人気の美容アイテムと独自開発のハンド＆ネイルケア商品がセットで特別価格に♪

ヒューマンホールディングス株式会社

ネイルサロンを運営するダッシングディバインターナショナル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田口 謙一、以下「ダッシングディバ」）は、2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土) までの期間限定で、DASHING DIVA 店舗にて半期に一度のビッグセール「WINTER SALE」を開催します。

【本件のポイント】

■本件の概要

■セール商品詳細：おすすめ商品を一部紹介(※税込価格)

- 半期に一度のビッグセール「WINTER SALE」を12月1日(月)～1月31日(土)の期間限定で開催- ネイルケア商品はもちろん、ハンド・フェイスケアにもおすすめの美容アイテムを店舗にて特別にセット価格で販売- 店内商品を20％～最大50％オフで購入可能 ※一部対象外商品あり- 期 間：2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土)- 実施店舗：DASHING DIVA全20店舗(直営店のみ開催)- 価 格：店内商品20～最大50％オフ※一部除外商品あり- 内 容：人気の美容アイテムと独自開発のハンド＆ネイルケア商品を特別価格でご提供- サイトURL：https://www.dashingdiva.co.jp/campaign/winter-sale.htmlおすすめケアセット3種類（手元/足元/全身）が25％オフ！2点以上購入で50％オフ！

その他商品も20%オフ（一部除外商品あり）

■「DASHING DIVA」とは

DASHING DIVA の提案する革命的なネイルプロダクツやサービスはオープンわずか6ヶ月で“ベスト・オブ・ニューヨーク”マニキュア部門を獲得。そのDASHING DIVAが2004年11月、日本に1号店をオープンして以来、ニューヨークブランドらしいスタイリッシュさとキュートな雰囲気で、数多くのお客様に元気とキレイをお届けしています。目を見張るばかりの数のネイルチップやネイルプロダクツ、そしてニューヨークのネイルサロンならではのサービスと確かな技術をリラックスしてお楽しみいただけるネイルサロンです。

●DASHING DIVA ウェブサイト：https://www.dashingdiva.co.jp/

■ネイルネイルサロン ダッシングディバ 全26店※今回のセールは直営店舗のみ実施いたします

<直営店20店>汐留シティセンター店/新宿サブナード店/茗荷谷店/東京ドームシティ ラクーア店/アトレ大井町店/ひばりが丘パルコ店/セレオ八王子店/フレンテ南大沢店/アトレ川崎店/ノクティ溝の口店/西武東戸塚 S.C.店/ラスカ平塚店/ルミネ大宮店/浦和パルコ店/宇都宮パセオ店/名古屋ユニモール店/グランデュオ蒲田店/トリエ京王調布店/錦糸町パルコ店/エミオ練馬店

中野マルイ店/エキュート立川店/赤羽アピレ店/船橋東武店/新百合ヶ丘オーパ店/府中フォーリス店

【ヒューマングループについて】

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

ダッシングディバインターナショナル株式会社

●代表者：代表取締役 田口 謙一

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア3階

●資本金：1,000万円

●URL ：https://www.dashingdiva.co.jp/