テレコムスクエア「ふるさとシェアWeek」発表式に参画 都市と地域をつなぐ“移動の通信インフラ”としてWiFiBOXを紹介　期間限定30％OFFクーポンも提供開始

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、当社）は、2025年11月25日に開催された「SHARE SUMMIT 2025 二地域居住・関係人口フォーラム」内の公式プログラム「ふるさとシェアWeek発表式」にパートナー企業として参画しました。発表式では、当社取締役CEO・田村が登壇し、全国で展開中のセルフWi-Fiレンタルサービス「WiFiBOX」が、地域と都市をつなぐ“移動の通信インフラ”として果たす役割を紹介しました。また、ふるさとシェアWeek期間中は、WiFiBOX日本国内プランが30％OFFになる特別クーポンも提供します。

ふるさとシェアWeekとは

企業・行政・自治体が連携し、12月1日～7日の1週間を「二地域居住を身近に感じる1週間」として過ごす二地域居住を広げる全国的な一大ムーブメントです。

期間中は特設サイト、SNSを通じて二地域居住に関連するサービスや自治体の取り組みを知る機会が増えるほか、お得な特典やキャンペーン、体験プログラムなど、国民が気軽に参加できる企画を多数展開しています。

特設サイト :https://sharing-economy.jp/ja/furusato-share-week-2025

東京ミッドタウン八重洲で開催された「SHARE SUMMIT 2025」内で行われた「ふるさとシェアWeek」発表式の様子

イベント当日の様子

会場内に設置した当社の「WiFiBOX」ブースには、多くの来場者が訪れ、実機デモや利用方法についての質問が相次ぎました。特に「設定不要ですぐ使える点」や「全国どこでも返却できる仕組み」、「クラウドSIMによるマルチキャリア自動接続」に関心が集まり、二地域居住・多拠点生活の通信手段としての期待が高まる様子が見られました。

多くの来場者から、「設定不要で1分で使えるのは便利」「全国どこでも返却できるのは多拠点で助かる」「自分のスマホとは違うキャリアを使えるのは便利」「移動が多い仕事にも相性が良い」などの声が寄せられ、新しい生活スタイルにおける通信インフラとしてのニーズの高さがうかがえました。

テレコムスクエアの登壇内容

「SHARE SUMMIT 2025」会場内に設置されたWiFiBOXブース。多くの来場者が足を止め、サービス体験・質問が相次いだ

発表式では、取締役CEO・田村が「移動しながら確実につながれる体験をどう提供するか」をテーマに、以下3点を紹介しました。

1．ふるさとシェアWeek参画の意義

二地域居住や関係人口の広がりは、移動の増加を伴います。通信の不安を解消し、移動のストレスをなくすことは、新しい暮らし方を後押しするうえで不可欠です。

2．WiFiBOXは“移動の通信インフラ”

「設定不要で1分で利用開始」「全国の空港・駅・宿泊施設・観光案内所などに設置」「マルチキャリア自動接続」「日本全国どこでも返却可能」これらの特徴により、都市と地域をつなぐ“移動の通信インフラ”として、多拠点で暮らす人の移動を支えています。

3．期間限定30％OFFクーポンの提供

ふるさとシェアWeek期間中、WiFiBOXの日本国内プランが30％OFFで利用できる特別クーポンを配布します。

＜取締役CEO・田村よりコメント＞

移動先で通信に困ると、せっかくの地域とのつながりや体験が損なわれてしまいます。私たちは、WiFiBOXという仕組みを通じて、“どこにいても安心して過ごせる環境”を届けたいという思いで全国展開を進めてきました。ふるさとシェアWeekでは、多様な暮らし方を支える通信のあり方を多くの方に知っていただければと思います。

「ふるさとシェアWeek」発表式に当社取締役CEOの田村が登壇し、WiFiBOXの取り組みを紹介

WiFiBOX 30％OFFクーポン概要

割引適用期間：2025年12月1日（月）～12月7日（日）のお申込み分

対象： WiFiBOX 日本国内プランすべて

クーポンコード：2025SHSU

利用方法：WiFiBOX公式サイトよりご予約いただき、お支払い画面でクーポンを入力後に決済してください。

WiFiBOX公式サイト :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/

「WiFiBOX」の特徴

■予約・受取・返却とすべてのステップが非接触で完了し、驚くほど簡単な使用体験を提供

Web予約後、駅や空港などに設置しているボックスからWi-Fiルーターを引き抜くだけで簡単にレンタルできます。また、WiFiBOX貸出機が設置されている場所であれば受取場所と異なる場所での返却も可能です。

■設置場所は全国650か所以上！（12月1日現在）

駅、空港、商業施設、ホテルや旅館、観光案内所など47都道府県650か所以上にWiFiBOXを設置しています。ご自宅やオフィスの近く、いつも利用する駅など、ご自身の予定に合わせた受取・返却場所をお選びいただけます。

【WiFiBOX設置場所一覧】 :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 123人（2025年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/