２０２５年度「東京エコビルダーズアワード」にて「リーディングカンパニー賞」受賞

小田急不動産株式会社

小田急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区 社長：五十嵐 秀）は、東京都環境局が主催する「東京エコビルダーズアワード」の、「リーディングカンパニー賞」を含む全３賞を５部門で受賞したことをお知らせします。

東京エコビルダーズアワードは、「建築物環境報告書制度※」への参加に向けた事業者の取り組みを後押しする、環境性能の高い建築物の普及に取り組む意欲的な事業者を表彰する制度です。

当社は今後も、東京・神奈川エリアにおいて長く快適に住み続けられる住まいとして、自社新築分譲住宅「リーフィア／ＬＥＡＦＩＡ」シリーズを展開してまいります。

※中小規模建築物（延べ面積 ２，０００ 平方メートル 未満）を対象とした断熱・省エネ性能の確保や太陽光発電設備の設置等を義務付ける制度。

東京都環境局ＨＰ：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/contents

１．受賞内容

【リーディングカンパニー賞】分譲・賃貸部門

【ハイスタンダード⁺（プラス）賞】断熱・省エネ性能部門、再エネ設備設置量部門

【ハイスタンダード賞】断熱・省エネ性能部門、再エネ設備設置量部門

■受賞対象

・自社新築分譲住宅「リーフィア／ＬＥＡＦＩＡ」シリーズ ※戸建

■受賞理由

下記のとおり評価いただきました。

・２０２４年度に供給した戸建住宅において、ＺＥＨ割合１００％達成に加え、２００ＶのＥＶコンセント設置を標準化したほか、マンションにおいてはＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ１００％を達成

・ＢＥＬＳ評価書、省エネ性能ラベルの活用により、環境性能を顧客へ分かりやすく説明するよう努めているほか、ウェブページにおいてＺＥＨ住宅の説明ツールを作成することなどにより、顧客の理解を促進

２．小田急不動産の分譲戸建住宅「ＬＥＡＦＩＡ」の取り組み

小田急不動産は、２０５０年の小田急グループ ＣＯ２排出量実質「０」を目指した行動指針「小田急グループ カーボンニュートラル２０５０」に基づき、２０２２年度にＺＥＨビルダーに登録し、２０２５年度ＺＥＨ割合５０％※の達成目標を掲げ建物の省ＣＯ２化に取り組んで参りました。

２０２３年度からＺＥＨ基準に適合する住宅の供給を開始し、２０２４年度にはＺＥＨ割合１００％を達成しました。また、ＥＶ用コンセントの設置や宅配ＢＯＸ 、節水型水栓等を標準実装することでさらなる省ＣＯ２・省資源化を図っています。

さらに分譲戸建住宅をお買い求めいただくお客さまとともに、小田急線の運行を通じた脱炭素社会の実現を推進する取組みとして「ＣＬＲ（クリア）プロジェクト」を２０２４年度から始動しました。小田急不動産では、今後も引き続き、建物と暮らしの省ＣＯ２化をお客さまと一緒に取り組んで参ります。 ※建築する戸建住宅のうちＺＥＨが占める割合

電気自動車対応200V防水コンセントセンサー式タッチレスシャワー水栓ＣＬＲ（クリア）プロジェクト

３．現在販売中の物件

■狛江・喜多見ＮＥＸＵＳプロジェクト

物件ＵＲＬ：https://www.odakyu-leafia.jp/house/komae10/

リーフィア狛江アベニューテラスリーフィア狛江和泉本町二丁目

４．過去のニュースリリース発信

■「ＺＥＨビルダー」および「ＺＥＨデベロッパー」に登録（２０２３年１月１８日）

https://www.odakyu-fudosan.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2024/01/news230118.pdf

■分譲住宅「ＬＥＡＦＩＡリーフィア」脱炭素社会の実現に向けて 次代を見据えた高品質な住まい「ＺＥＨ」仕様を採用（２０２３年８月８日）

https://www.odakyu-fudosan.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2024/01/news230808.pdf

■小田急・東京電力両グループの４社が業務提携契約を締結（２０２４年４月２２日）

https://www.odakyu-fudosan.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2024/04/b1ef6810b2d29155d35222849548a472.pdf

※ＣＬＲ（クリア）プロジェクト

■「狛江・喜多見 ＮＥＸＵＳ ＰＲＯＪＥＣＴ」ホームページ公開！ 第 1 弾物件「リーフィア狛江和泉本町二丁目」７月より販売開始予定（２０２５年６月４日）

https://www.odakyu-fudosan.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/05/afb688f85af1ff4488b3b3e71f3ad64f.pdf

