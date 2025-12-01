【新番組】″日本一忙しい声優″浪川大輔が街に繰り出し「見つけてぇ！」「知りてぇ！」「はしゃぎてぇ！」ことを″とことん″やりつくすロケ番組が始動！【浪川大輔の「てぇてぇてぇ！」】
浪川大輔の「てぇてぇてぇ！」公式 :
人気声優・浪川大輔と一緒にロケに行きたいという若手声優をゲストに迎え、若手声優がハマっているものや、やってみたいことに「見つけてぇ！」「知りてぇ！」「はしゃぎてぇ！」と、体当たりで挑戦します。若手声優が先輩・浪川に相談するシーンでは他所では聞きえない本音トークも飛び出し…。プロの技を披露してほしいと"即興アフレコ"の無茶振りに答える場面も？"てぇてぇ（尊い）"浪川大輔と若手声優の素顔と本音をたっぷりとお見せします！
ゲストの詳細は公式SNSや【浪川大輔の「てぇてぇてぇ！」公式YouTubeチャンネル】にて発表予定。本編の放送前にもたくさんのショートコンテンツを配信しますので、チャンネル登録してお待ちください！
番組情報
【番組名】浪川大輔の「てぇてぇてぇ！」
【出演者】浪川大輔、若手声優
【放送日時】12月27日（土）から４夜連続 深夜帯放送
12月27日（土）深夜1:40～1:55
12月28日（日）深夜1:30～1:45
12月29日（月）深夜1:00～1:15
12月30日（火）深夜1:30～1:45
【YouTube】https://www.youtube.com/@namikawa_teetee
（放送当日 よる8 時からディレクターズカット版配信）
【X／Instagram／TikTok】@namikawa_teetee