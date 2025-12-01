recri、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」に選出されました！

株式会社recri

「チケットのサブスクrecri（レクリ）」（https://subscription.recri.jp/）を運営する株式会社recri（本社：東京都港区、代表取締役：栗林嶺、以下：recri）は、日経クロストレンドが発表した「未来の市場をつくる100社【2026年版】」に選出されました。

日経クロストレンド『未来の市場をつくる100社【2026年版】』とは

日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社」特集は、2019年より毎年12月に掲載している恒例企画です。複数のベンチャーキャピタルをはじめとした各界識者への取材やアンケートによる調査で、約400社をリストアップ。その中から、「新しい市場（新規性）」「売れる（成長期待）」「生活の変化（社会インパクト）」という3つの視点で日経クロストレンド編集部が評価し、新時代を切り開き、2026年に飛躍が期待できる100社として選出しました。

▼日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」記事ページはこちら

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/

※記事の全文閲覧は有料会員限定です。

選出の背景

AIの普及により、ビジネスは激変期にある。さらに、物価の高騰、高齢化社会の加速、人手不足など、課題が山積する日本。ビジネスモデルの変革が迫られる。そんな中、直面する課題を解決し、新市場を生み出す企業はどこか。日経クロストレンドは「未来の市場をつくる100社【2026年版】」を選出した。伸長が期待できる10の分野で26年の日本を明るく照らす先駆者のリストを公開する。（公式より）

当社は、興行主が抱える空席の課題を解決しながら、データマッチングによりユーザーの好みや価値観に合わせた新たな作品との出会いを創出できる点が評価され、エンタメ分野にて選出されました。2025年10月からはサービスの提供範囲を関東近郊から関西にも拡大し、成長が期待されています。

「チケットのサブスクrecri」とは

舞台やコンサートなどの鑑賞チケットを、ユーザーの好みに合わせて提案するサブスクリプションサービスです。敷居の高さを感じている鑑賞初心者と、新しい顧客との出会いを必要としている興行主をマッチングすることで、両者の課題を解決しています。大手興行主の90%以上と提携済みで、ユーザー数も急拡大中です。

手つかずであった興行市場における空席という課題に着眼したことで、新規参入が難しい業界への参入に成功し、既に大手興行主の90%と提携が完了。価格が見えないサブスクにすることで、チケットを安価に提供することも可能にしています。 興行市場は2.2兆円で、年間約10%で成長中。この中でエンタメ領域に限っても空席は3,000億円あり、recriはこの点に着手する唯一のプレイヤーです。

レコメンデーションの質、コストパフォーマンスの良さ、利便性が評価され、ユーザーも前年比200%以上で拡大。今後はサブスクを土台に、人気チケット販売や、価格変動の導入、自主興行を開催していきます。

代表取締役社長・栗林嶺のコメント

詳細を見る :https://subscription.recri.jp/

この度、日経クロストレンド『未来の市場をつくる100社【2026年版】』に選出いただき、ありがとうございます。大変光栄に思っております。

サービスをご利用いただいている会員の皆さまと、recriを信じてチケットをお預けいただいている興行主の皆さまに支えていただき、ここまで来ることができました。心より感謝いたします。

エンターテインメント・芸術には人生を変える力があると信じています。今後もサービスを通じて、業界の更なる発展はもちろん、感性と刺激溢れる社会の実現に向け、挑み続けてまいります。

心うごく素敵な出会いが、ひとりでも多くの方に訪れますように。

株式会社recriについて

「感性溢れる、刺激的な世の中を」をミッションに掲げ、厳選されたおすすめ作品の中から、毎月舞台を観られる「チケットのサブスクrecri」を運営しています。敷居の高さを感じている鑑賞初心者と、新しい顧客との出会いを必要としている興行主をマッチングすることで、両者の課題を解決しています。多くの大手興行主の皆様と連携し、会員数も急拡大中しています。エンターテインメントや芸術には人生を豊かにしてくれる力があると信じています。心がうごく素晴らしい作品との出会いを、より多くの方にお届けするべく、recriは新時代のエンターテインメントプラットフォームとして進化してまいります。

会社名：株式会社recri（レクリ）

代表者：代表取締役社長 CEO 栗林嶺

所在地：東京都港区元麻布三丁目10番4号 Re-Flat 503

会社HP：https://corp.recri.jp/

サービスサイト：https://subscription.recri.jp/

お問い合わせ：https://recri.jp/contact