【令和 7 年度 Hamamatsu ORI-Project（地域課題解決型）採択案件】 「睡眠不足解消から始まる健幸づくりプロジェクト」の実証実験の開始について

浜松市

浜松市では、データ活用により地域課題解決を図る実証プロジェクトを公募し、有望な案件を支援する Hamamatsu ORI-Project（地域課題解決型）を実施しています。

このたび、令和７年度の採択案件の「睡眠不足解消から始まる健幸づくりプロジェクト」の実証実験が下記のとおり開始されることになりましたので、ご案内します。

１ 実施主体

株式会社ネミエル（https://corp.nemielu.com/）

２ 実施期間

令和 7 年 12 月 1 日（月）～令和 8 年 3 月 15 日（日）

３ 概要

実施期間中、浜松市公式ヘルスケアアプリ「はままつ健幸クラブ（以下「健幸クラブ」）」（※1）と株式会社ネミエルのサービス「Nemielu(ネミエル)」（※2）を組み合わせて展開し、日中の覚醒度を客観的に測定することで自らの睡眠の質を予測・評価するとともに、質の良い睡眠取得に向けた運動習慣定着のため、健幸クラブの利用促進と市民の健康増進を目指す。

※1 はままつ健幸クラブ…日々のウォーキングや健康イベントへの参加、体重・血圧の 記録などの健康活動に応じて健康ポイントを貯めることができ、貯まったポイントで地元の特産品などが当たるアプリ

※2 Nemielu…利用者に簡単なゲームを行ってもらうことで、日中の覚醒度から睡眠状態の予測・評価を行い、睡眠の質向上に向けた適切なフィードバックを行うことができるサービス

４ 実施内容

（１）「睡眠の悩み」を抱える市民等をメインターゲットとして健幸クラブとNemieluを活用した運動促進による睡眠の質向上キャンペーンを試験的に実施し、下記の特設 WEB サイトなどを用いて広報を行うことで、健幸クラブの登録者数増加の効果を検証する。

■キャンペーン特設 WEB サイト

https://nemielu.com/hamamatsu-ori-project/

（２）上記のキャンペーンの参加者の歩数データと睡眠関連データについて適切に匿名加工した上で統合して分析し、参加者の行動変容の度合や、運動習慣と睡眠の質の関連性などについて検証する。