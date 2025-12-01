亀の井ホテル 紀伊田辺 “クエと梅が香る冬の南紀”を満喫する期間限定宿泊プランを提供





【プレミアム会席】期間限定・幻の高級魚と言われるクエ尽くし会席

亀の井ホテル 紀伊田辺（所在地：和歌山県田辺市、支配人：山本和彦、以下当ホテル）は、冬の南紀ならではの味覚を堪能していただくため、クエ尽くし会席付きの期間限定宿泊プランを2026年3月末まで提供します。地域でも限られた季節にしか味わえないクエを多彩な料理でじっくり楽しめる夕食を主役に据えた冬旅の提案です。また、紀州産南高梅を使用した新酒「梅酒ヌーボー」も登場し、食事の一杯として季節の香りを添えます。南紀ならではの海の恵みを中心に、冬を感じる味わいを重ねた滞在価値をお届けします。

■希少な冬の味覚を多彩に楽しむ「クエ尽くし会席」

夕食には、クエの持ち味を生かした料理を一品ずつ味わえる「クエ尽くし会席」が登場。お造りや鍋物、握り寿司など調理法の違いによって旨みと食感が段階的に広がり、冬の南紀が誇る食の魅力を存分に堪能できます。脂がのった白身の深い味わいと、皮やアラに含まれるゼラチン質の心地よい食感が調和し、季節のごちそうとして旅のひとときを華やかに演出します。

■南紀の自然と温泉を満喫する癒しの滞在

当ホテルは全室オーシャンビューの温泉リゾートとして、田辺湾を望む穏やかな景色を楽しめることが魅力です。天然温泉は天神崎の地に湧き出る湯を引いており、最上階の展望風呂からは開放感のある眺望が広がります。体に落ちる湯が心地よい打たせ湯や、ゆったりと横になれる寝湯など多彩な湯船をご用意し、落ち着いた癒しの時間をお過ごしいただけます。

■梅の香りが広がる季節限定の「梅酒ヌーボー」

11月21日に解禁された梅酒ヌーボー「香る南高NOUVEAU」は、紀州和歌山県南高梅の若々しい風味を楽しめる季節限定の新酒です。収穫当日の漬け込みから半年を経て梅本来の香りが際立ち、熟成前ならではの軽やかで爽やかな味わいが特長です。夕食の一杯としてはもちろん、売店でのお土産にも適しており、クエと並び冬の南紀を象徴する味わいとして旅の楽しみをより深めます。

【宿泊プラン概要】

プラン名：【プレミアム会席】期間限定・幻の高級魚と言われるクエ尽くし会席プラン

内容：夕食「クエ尽くし会席」、朝食「和洋ビュッフェ」

期間：2026年3月31日まで

料金：部屋タイプ・人数により異なります。詳細は下記宿泊プランをご確認ください。

食事場所：レストランMERA

営業時間：夕食 17:30～21:00（L.O. 20:30）、朝食 7:15～9:00

クエ尽くし会席 お品書き：

※季節や仕入れ状況などにより料理内容や器が替わることがあります。

※画像は2名様分のお料理です。鍋の具材およびお造りは２名様盛りとなります。

【梅酒ヌーボー概要】

名称：香る南高NOUVEAU（ヌーボー）

提供期間：2026年1月末頃まで（※なくなり次第終了）

提供場所：レストランMERA

料金：750円（税込）

※売店では、お土産用にボトル（720ml）も販売しております。





宿泊ご予約・お問い合わせ：

亀の井ホテル 紀伊田辺 宿泊予約 TEL：0739-24-2900

【亀の井ホテル 紀伊田辺】

南紀の自然美と田辺湾を一望する全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル。豊かな自然と温暖な気候に育まれた紀州の海の幸を使った旬の料理を味わい、旅の語らいを彩るひとときをお過ごしいただけます。美しい海岸線と太平洋を望む展望風呂からは、元島に沈む雄大な夕日が広がり、天然温泉「天神温泉 田辺元湯」の湯とともに、青い大海原や茜色の空、満天の星が織りなす南紀の絶景をお楽しみいただけます。





公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kiitanabe/

住所：〒646-8501 和歌山県田辺市目良24-1 TEL：0739-24-2900

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：52室

亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大し、2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生しました。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

【GoTo Pass】

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp