第一回ノジマ家電川柳コンテスト開催！ “家電あるある”を大募集！ 入賞者には最大10万ポイントを進呈
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、2025年12月１日（月）より「第一回 ノジマ家電川柳コンテスト」を開催いたします。
家電にまつわる“あるある”や共感できる日常のひとコマを川柳として募集し、家電製品やノジマについてより身近に感じていただく新たな試みとなっております。優秀作品は毎週土曜日のノジマのチラシに掲載させていただき、入賞者には最大10万ポイントも進呈いたします。皆さまの“家電あるある”をぜひお寄せください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335803&id=bodyimage1】
【キャンペーン内容】
期間：2025年12月１日（月）～2026年２月28日（土）
【応募方法】
ノジマモバイルアプリのキャンペーン申し込みページ
もしくはキャンペーンサイトより応募
■入賞者には最大10万ポイントを進呈
・金賞（１名）：10万円分のノジマポイント
・銀賞（３名）：５万円分のノジマポイント
・銅賞（４名）：３万円分のノジマポイント
・特別賞（２名）：１万円分のノジマポイント
※モバイル会員様限定。
※何度でもご応募いただけます。
キャンペーンサイト：
https://www.nojima.co.jp/campaign/senryu/
