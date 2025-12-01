シグマクシス、「グローバル CLO サミット 2026」を1月に開催

株式会社シグマクシス

株式会社シグマクシス（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 寛、以下 シグマクシス）は、2026年1月19日（月）に「グローバル CLO サミット 2026」を開催します。本サミットでは、フィジカルインターネット研究の世界的第一人者であり、パリ国立高等鉱業学校で教授を務めるエリック・バロー（Eric Ballot）氏 を講師として招へいし、最新の知見や欧州での事例を共有するとともに、日本への適用方法を探ります。さらに、物流分野の標準化を牽引するドイツの非営利団体、Open Logistics FoundationのCFO、トーステン・ヒュルスマン（Thorsten Huelsmann）氏、および一般社団法人フィジカルインターネットセンターの理事長である森 隆行氏を迎え、グローバルな視点から物流の標準化と革新を議論します。

フィジカルインターネットは、社会全体で物流リソースを共有することで業界構造を変革し、物流効率の向上とサステナビリティの改善を実現する概念です。すでに欧州を中心に国際的な研究と実装が始まっていますが、日本でも標準化や制度設計に向けた議論が本格化しています。こうした潮流の中、シグマクシスは日本版フィジカルインターネットの実現を目指し、企業のCLO（Chief Logistics Officer）がグローバルな視点を取り入れながら議論する場として、「グローバル CLO サミット 2025」を2025年3月に開催しました。その第2弾となる「グローバル CLO サミット 2026」では、CLOおよびサプライチェーン領域のリーダーと世界の最新動向を共有し、具体的なアクションに踏み出すことを目的としています。



なお、シグマクシスは本日、ホワイトペーパー『動き出した「フィジカルインターネット」-企業連携で「共同物流」を実現 AI 時代のダイナミックプライシング』(https://www.sigmaxyz.com/sx/ja/white-paper/main/01116/teaserItems2/00/link/whitepaper_2512.pdf)を発行しました。フィジカルインターネットの実践的かつ現実的なアプローチとしての「共同物流」を事例とともに解説し、需給をリアルタイムで調整する「ダイナミックプライシング」についても説明しています。「グローバル CLO サミット 2026」では本ホワイトペーパーの著者、池田 祐一郎（シグマクシス ディレクター）によるプレゼンテーションも予定しています。

■「グローバル CLO サミット 2026」開催概要

日時：2026年1月19日（月）14:00-18:00 （18:30より懇親会を予定）

会場：株式会社シグマクシス 本社オフィス

主催：株式会社シグマクシス

協力：一般社団法人フィジカルインターネットセンター



当日のプログラム：

・基調講演

「フィジカルインターネットの未来とグローバル物流の新潮流」エリック・バロー氏（パリ国立高等鉱業学校 教授）

・講演

「欧州のフィジカルインターネット 最新動向」トーステン・ヒュルスマン氏（Open Logistics Foundation CFO）

「動き出したフィジカルインターネット」池田 祐一郎（株式会社シグマクシス ディレクター）

・パネルディスカッション

パネリスト：エリック・バロー氏、トーステン・ヒュルスマン氏、森 隆行氏（一般社団法人フィジカルインターネットセンター 理事長）

モデレーター：大森 峻一氏（早稲田大学 創造理工学部 教授）



参加費：お一人あたり3万円(税別)

シグマクシスはこれまで、企業間での物流業務・システムの共同化や倉庫の自動化支援、フィジカルインターネット時代に向けた企業の中長期計画の策定支援などのコンサルティングサービスを提供してきました。本サミットの開催を通じて、荷主企業をはじめとした物流変革を推進するプレイヤーどうしの連携を促進し、企業・組織を超えたコラボレーションによる「美しい物流の未来」の実現を目指します。

ホワイトペーパーについて『動き出した「フィジカルインターネット」-企業連携で「共同物流」を実現 AI 時代のダイナミックプライシング』ダウンロードはこちら(https://www.sigmaxyz.com/sx/ja/white-paper/main/01116/teaserItems2/00/link/whitepaper_2512.pdf)概要：- - 2030 年、モノの３分の１が運べなくなる 日本経済最悪シナリオをどう回避するのか- - 「共同物流」がもたらすビジネス効果 企業連携は水平から垂直へ- - 大手商業施設の「共同物流」を構築 短期立ち上げ、大幅トラック台数削減へ- - 情報を統合し、AI で予測、物流を自動制御 「共同物流プラットフォーム」の特徴- - フィジカルインターネットの先端を走る 実装型の日本、制度型の欧州- - フィジカルインターネットを推進する 日本国内の主要プレイヤーと動向発行日：2025年12月1日発行者：株式会社シグマクシス