「東急ジルベスターコンサート」ライブビューイングを今年も開催決定！～大晦日恒例のカウントダウンコンサートを映画館ならではの大画面・良質な音響でテレビ放映のない第１部から鑑賞できます～

東急株式会社

東急グループは、文化芸術の振興を目的として株式会社テレビ東京（以下、テレ東）が主催する大晦日のカウントダウン公演「東急ジルベスターコンサート」（以下、本公演）に初回の１９９５年から特別協賛をし、今年で３１回目を迎えます。昨年の初開催時に好評いただきました、本公演のライブビューイングを今年も開催します。

１０９シネマズのライブビューイングでは、テレ東で生放送される第２部だけでなく、テレビ放映のない第１部から鑑賞することができます。昨年のライブビューイングに参加されたお客さまからは「敷居が高くなく、着飾ることなく、自宅から近い映画館で気軽にクラシックを楽しめた」といったお声を多くいただきました。チケットは、当日のコンサート開演直前まで販売しており、本公演のチケットが入手できなかった方もご利用いただけます。ライブビューイングならではの一体感と映画館での大画面・良質な音響で、新たな時代の幕開きの時を、美しい音楽と共にお楽しみください。

カウントダウンは、生誕１５０周年を迎えるラヴェルの名曲「ボレロ」で２０２５年の最後を彩ります。指揮は破竹の勢いで活躍を続けるマエストロ・沖澤のどか、司会はドラマから舞台まで活躍の場を広げ、クラシック音楽にも造詣が深い稲垣吾郎が務めます。ゲストには、デビュー５０周年を迎えた大谷康子(ヴァイオリン)、そして国際的に活躍する若手アーティストの亀井聖矢(ピアノ)と水野優也(チェロ)を迎え、東京フィルハーモニー交響楽団による華やかな演奏とともに忘れられない年越しをお届けいたします。



「東急ジルベスターコンサート２０２５-２０２６」ライブビューイングの詳細は別紙のとおりです。

提供：株式会社テレビ東京

「東急ジルベスターコンサート２０２５-２０２６」ライブビューイング概要

■開催日：２０２５年１２月３１日（水）

■開演時間：２２時開演/（第１部：２２時～２３時/第２部２３時３０分～２４時４５分）

■開催会場：１０９シネマズプレミアム新宿、１０９シネマズ二子玉川、１０９シネマズグランベリーパーク

■開場時間：２１時３０分

※１０９シネマズプレミアム新宿は開演１時間前の２１時からメインラウンジ利用可能

■チケット販売：１２月１日(月)０時より１０９シネマズ公式ホームページにて販売

■チケット価格：

（１）１０９シネマズプレミアム新宿

CLASS S：１０，０００円

CLASS A：７，０００円

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※チケット料金にWELCOME CONCESSION（ソフトドリンク・ポップコーン）サービス料を含む

※プレミアムラウンジ「OVERTURE」利用不可

（２）１０９シネマズ二子玉川/１０９シネマズグランベリーパーク

エグゼクティブシート：７，０００円

一般：６，０００円

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※シネマポイント会員様は、エグゼクティブシートが通常料金でご利用可能

※チケット料金にポップコーンセット（ポップコーンM・ドリンクM）を含む

※グランベリーパークのドリンクはドリンクステーションとなります

上映前と、１部と２部の間の休憩時間にご利用いただけます

「東急ジルベスターコンサート２０２５-２０２６」ライブビューイング １０９シネマズ 公式ホームページ(https://109cinemas.net/news/9299.html)

【ご予約はこちらから】１０９シネマズプレミアム新宿(https://109cinemas.net/premiumshinjuku/)

【ご予約はこちらから】１０９シネマズ二子玉川(https://109cinemas.net/futakotamagawa/)

【ご予約はこちらから】１０９シネマズグランベリーパーク(https://109cinemas.net/grandberrypark/)

「東急ジルベスターコンサート２０２５-２０２６」テレビ東京公式ホームページ(https://www.tv-tokyo.co.jp/event/2025/039156.html)

「東急ジルベスターコンサート２０２５-２０２６」Bunkamura公式ホームページ(https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/25_silvester.html)

【参考】

「東急ジルベスターコンサート２０２４-２０２５」ライブビューイング（昨年度開催）アンケート結果

※回答数８１名（１０９シネマズプレミアム新宿３６名、１０９シネマズ二子玉川４５名）

Q：ライブビューイングの満足度を教えてください

Q：ライブビューイングは何名でいらっしゃいましたか

【フリーコメント】

「音響が大変よく、座席のゆったり感と、前の人との傾斜もありゆっくり見れて、自宅より感動した」

「テレビで見れない一部から鑑賞でき、大画面で特等席にいる感じで臨場感があった」

「本編の会場では見れない、演者の表情や手元を写してくれて、感情が伝わり違った楽しさがあった」

「ＣＭ中の声かけが聞けて、自分も本編会場に参加しているようだった」

「カウントダウンを皆で祝うことができ、一体感が感じられた」

「劇場も高級感のある施設で実際にオーチャードに行ったような雰囲気を味わうことができた」

「音もよく、シートも普通の映画館より座り心地がよかった」

「本編のチケットがなかなかとれないので、ライブビューイングで鑑賞できて満足」

「本編は敷居が高く、着飾って渋谷に出るのは億劫だが、近所の映画館で気軽に楽しめた」

「本編は帰りがタクシーしか選択肢がないので、近隣の映画館でのライブビューイングがありがたい。」

「会場内の人数と会場のキャパがちょうどよく、とても快適に過ごすことができた」

「映画館でコンサートを観られるという新鮮な体験をした」

「カメラによってどの楽器が注目ポイントかわかり、クラシック初心者の自分にはよかった」