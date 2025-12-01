日本ヒューレット・パッカード合同会社

HPEとテクノロジー関連の7組織が参加するコンソーシアムが、量子コンピューティングをスケーラブルで実用的、そして産業に変革をもたらす基盤へと進化させることを目的とするグローバルイニシアチブQuantum Scaling Allianceの発足を発表しました。

本アライアンスの統括と8組織の連携は、HPEの応用研究部門であるHPE Labsのマスード・モセニー（Dr. Masoud Mohseni）が量子システムアーキテクトとして務めます。共同リーダーはジョン・マルティニス（John Martinis）氏で、同氏は量子コンピューティングの革新的な進展を切り拓いた功績により2025年ノーベル賞を受賞し、Qolab社の共同創設者兼CTOを務めています。

コンソーシアムは、現在のスーパーコンピューティングおよび半導体のエコシステムの強みを結集し、実用的でコスト効率に優れた量子スーパーコンピューターの設計・開発を目的に結成されました。Quantum Scaling Allianceは、量子コンピューティングを原理検証実験の段階から産業規模の応用へと拡大することを使命に、分野横断的な専門性を集結します。

Quantum Scaling Allianceの創設メンバー企業・機関および分野は以下の通りです。

- 1QBit社：フォールトトレラントな量子エラー訂正の設計とシミュレーション、アルゴリズムのコンパイル、自動リソース見積もり- アプライド マテリアルズ社： 材料工学および半導体製造- HPE：フルスタックの量子-HPC統合とソフトウェア開発- Qolab社： 量子ビットおよび回路設計- Quantum Machines社：スケーラブルな量子コンピューティングを実現するための量子-古典ハイブリッド制御- Riverlane社：量子エラー訂正- シノプシス社：シミュレーションおよび解析技術、EDAツール、半導体IP- ウィスコンシン大学：アルゴリズムおよびベンチマーク

Qolab社の共同創設者兼CTOであるジョン・マルティニス氏は次のように述べています。

「量子コンピューターは、量子特有の課題を解決する能力による産業変革の要です。量子システムを駆使することで、半導体製造やサステナブルな肥料の製造など、これまで不可能とされてきた課題を解決するブレークスルーを実現できます」

HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）の分野で主導的な役割を担うHPEは、Quantum Scaling Allianceと協力し、量子機能を従来型HPCおよび先進ネットワーキングとシームレスに統合するスケーラブルなハイブリッドソリューションの構築に取り組んでいます。この融合により、創薬、材料研究、最適化、セキュアなデータ処理など、新たな可能性が広がります。本アライアンスの取り組みは、科学的発見と企業のイノベーションを加速するだけでなく、生産性向上をもたらす新しいアクセラレーション技術からポスト量子セキュリティの課題に至る、今後訪れる劇的な変革に備えるものです。

HPEで量子チームを率いるテクノロジストのマスード・モセニーは次のように述べています。

「量子が有効なコンピューティングのパラダイムとして長期にわたって成功するためには、従来型スーパーコンピューターとの統合によるスケールが必要です。Quantum Scaling Allianceは、フルスタックのソリューションを提供します。垂直統合では実現できない計算能力を大規模なパートナーシップによる水平統合で引き出す取り組みです」

Quantum Scaling Allianceの詳細、パートナーシップ参画、知見の共有、量子コンピューティングの推進に向けた共通課題解決に向けた連携については、Quantum Scaling Allianceのウェブサイトをご覧ください。

■ Quantum Scaling Alliance（QSA）について

QSAは、量子コンピューティングをスケーラブルで実用的、そして産業に変革をもたらす基盤へと進化させることを目的とするグローバルイニシアチブです。コンソーシアムには、アプライドマテリアルズ社、HPE、Qolab社、Quantum Machines社、Riverlane社、シノプシス社、ウィスコンシン大学、1Qbit社が参画しています。このチームは、量子分野における卓越した専門性と、スーパーコンピューティングおよび半導体設計・製造におけるリーダーシップを集結し、次の取り組みを推進しています。

- 量子イノベーションと既存の半導体およびHPCエコシステムの連携- 量子コンピューティングに固有の課題への対応による科学的発見の加速- 半導体の最適化や量子化学などの分野におけるブレークスルーの実現- 単独では解決できない障壁を克服するための共有リソースの動員

■ HPEについて

HPE (NYSE: HPE)は、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通じて、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客様が運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE - HPEはお客様と共に、大きな志の実現に寄与します。詳細はwww.hpe.com をご覧ください。

このプレスリリースで使用されているその他の製品名は識別の目的のためのみに使用されており、それぞれの企業の商標である場合があります。

