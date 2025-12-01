TOKKのwebメディアをリニューアル新名称「TOKK関西」としてスタートおでかけからグルメまで、エリアごとの地元ライターがとれたて情報をお届け！
阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社（代表取締役社長：上田均 本社：大阪市北区）では、2025年11月25日（火）、TOKKのwebメディアについて「TOKK関西」に名称を変更、コンテンツリニューアルを行いましたことをお知らせいたします。なお、フリーペーパーの阪急沿線情報紙TOKKにつきましては、変更はございません。
リニューアルしたTOKK関西の公式サイトはこちら： https://tokk-kansai.jp
1．リニューアルの背景
これまで、TOKKのwebメディアは、フリーペーパーTOKKに準ずるメディアとして運用してきましたが、今後は「TOKK関西」として独立させ、阪急沿線、阪神沿線、さらには沿線にお住まいの方のお出かけ先でもある関西全域（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）まで拡大し、情報を発信します。
また、次頁で詳細をご案内している関西圏の18エリアにおいては、各エリアにて地元ライターを採用し、各々のライターが地元をパトロールして集めた地元の人だけが知っているニッチな情報を毎日発信していきます。住む人には「暮らす楽しさ」をモットーにニッチで深い情報を、さらに観光で関西に来られる方にはエリアごとの「行くべき場所」「食べるべきグルメ」「知っておくべきイベント情報」をお届けします。記事数は従来の100件／月から2000件／月以上（全てのエリアが稼働後）に大幅アップ、関西で一番読まれるお出かけメディアを目指してまいります。
エリアごとのサイトトップイメージ（PC版）
2．TOKK関西について
公開日：2025年11月25日（水）正午 URL： https://tokk-kansai.jp
Instagram：TOKK関西（ @tokk_kansai ） https://www.instagram.com/tokk_kansai/
Facebook：TOKK関西（ @tokk.localmedia.kansai ） https://www.facebook.com/tokk.localmedia.kansai
Treads：TOKK関西（ @tokk_kansai ） https://www.threads.com/@tokk_kansai
X（旧Twitter）：TOKK関西（ @tokk_kansai ） https://x.com/tokk_kansai
※各エリアのX、Facebookアカウントは、エリアごとに設けます。詳細は項目4をご覧ください。
■2025年秋から、エリアライターが情報発信する13エリア
吹田エリア／宝塚エリア／高槻・島本エリア／豊中・伊丹エリア／箕面エリア／十三・淡路・上新庄エリア／桂・嵐山エリア
茨木・摂津エリア／川西・池田エリア／岡本・御影エリア／六甲・灘エリア／尼崎エリア／長岡京・大山崎・向日エリア
■2026年春・秋からは、エリアライターが情報発信するエリアがさらに5エリア追加！
【2026年春～】梅田エリア／河原町・烏丸・京都駅エリア
【2026年秋～】西宮・芦屋エリア／三宮・新開地エリア／なんば・心斎橋・堀江エリア
3．広告について
リニューアルと同時にwebメディア、フリーペーパーともに、広告ラインアップを見直し、皆さまによりご利用いただきやすい商品をそろえています。詳細は下記サイトから媒体資料をダウンロードいただきますようお願いいたします。
TOKK媒体資料ダウンロードフォーム（阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 Webサイト内）：
https://go.hhms.co.jp/l/911332/2021-08-06/hppr
4．各エリアのX、Facebookアカウント
■X（旧Twitter）
吹田TOKK（ @tokk_suita ） https://x.com/tokk_suita
宝塚TOKK（ @tokk_takarazuka ） https://x.com/tokk_takarazuka
高槻・島本TOKK（ @tokk_takatsuki ） https://x.com/tokk_takatsuki
豊中・伊丹TOKK（ @tokk_toyonaka ） https://x.com/tokk_toyonaka
箕面TOKK（ @tokk_minoh ） https://x.com/tokk_minoh
十三・淡路・上新庄TOKK（ @tokk_juso ） https://x.com/tokk_juso
桂・嵐山TOKK（ @tokk_katsura ） https://x.com/tokk_katsura
茨木・摂津TOKK（ @tokk_ibaraki ） https://x.com/tokk_ibaraki
川西・池田TOKK（ @tokk_ikeda ） https://x.com/tokk_ikeda
岡本・御影TOKK（ @tokk_okamoto ） https://x.com/tokk_okamoto
六甲・灘TOKK（ @tokk_rokko ） https://x.com/tokk_rokko
尼崎TOKK（ @tokk_amagasaki ） https://x.com/tokk_amagasaki
長岡京・大山崎・向日TOKK（ @tokk_nagaokakyo ） https://x.com/tokk_nagaokakyo
梅田TOKK（ @tokk_umeda ） https://x.com/tokk_umeda
吹田TOKK（ @tokksuita ） https://www.facebook.com/tokksuita
宝塚TOKK（ @tokktakarazuka ） https://www.facebook.com/tokktakarazuka
高槻・島本TOKK（ @tokktakatsuki ） https://www.facebook.com/tokktakatsuki
豊中・伊丹TOKK（ @tokktoyonaka ） https://www.facebook.com/tokktoyonaka
箕面TOKK（ @tokkminoh ） https://www.facebook.com/tokkminoh
十三・淡路・上新庄TOKK（ @tokkjuso ） https://www.facebook.com/tokkjuso
桂・嵐山TOKK（ @tokkarashiyama ） https://www.facebook.com/tokkarashiyama
茨木・摂津TOKK（ @tokkibaraki ） https://www.facebook.com/tokkibaraki
川西・池田TOKK（ @tokkikeda ） https://www.facebook.com/tokkikeda
岡本・御影TOKK（ @tokkokamoto ） https://www.facebook.com/tokkokamoto
六甲・灘TOKK（ @tokkrokko ） https://www.facebook.com/tokkrokko
尼崎TOKK（ @tokkamagasaki ） https://www.facebook.com/tokkamagasaki
長岡京・大山崎・向日TOKK（ @tokknagaokakyou ） https://www.facebook.com/tokknagaokakyou
梅田TOKK（ @tokkumeda ） https://www.facebook.com/tokkumeda
会社概要
本社：大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル26F
設立：2019年12月26日
代表者：取締役社長 上田 均
企業サイト： https://hhms.co.jp/
