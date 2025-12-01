クリスマスは「ぱたぱた家」名物 「ロティサリーチキン」でお楽しみください！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

全国各地の名物「鶏料理」が楽しめる鶏肉のテーマパーク「ぱたぱた家」田町三田口店では、クリスマスの定番・「ロティサリーチキン」のテイクアウト予約を12月19日（金）まで受付しております。お受け取りは12月23日（火）・24日（水）・25日（木）の3日間でございます。「鶏肉丸ごと1羽」はもちろんのこと、1～2名様分の「半身」もご用意しております。特製ダレに漬け込み、皮は香ばしくお肉はジューシーに店内専用オーブンで焼き上げます。皆さまのご予約・ご来店をお待ちしております。

ロティサリーチキン テイクアウト限定販売

■ 全国鶏行脚 ぱたぱた家 田町三田口店[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/450_1_38f15be5a86b5770e4e8bc517bd09c99.jpg?v=202512010328 ]

※画像はイメージでございます。

■ ぱたぱた家 名物 ロティサリーチキン

一昼夜スパイスたっぷりの特製ダレに漬け込み、じっくり低温で回転しながら余分な脂を落として

焼き上げます。皮は香ばしく、お肉はしっとりジューシー。店内専用オーブンでじっくり焼き上げます。

◎ 半身（1～2名様分） 1,056円（税込）…もも肉・むね肉、手羽先など全ての部位を少しづつ

お召し上がりください。

◎ 丸一羽（3～4名様分）1,980円（税込）…ボリューム満点！まるごと1羽で提供いたします。

・テイクアウトは予約販売のみとさせていただきます。

・お支払いは、商品お渡し時にお願いいたします。

・事前にお申し出いただけましたら、切り分けをさせていただきます。

ご予約・お受け取り

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/450_2_5613f81d01f4ab4ea7cb06c29862e218.jpg?v=202512010328 ]おもなメニューぱたぱた家サラダ 580円（税込638円）おまかせ串焼き盛り合わせ（５本） 900円（税込990円）手羽藩 手羽先唐揚げ（10本） 1,150円（税込1,265円）蒸し鶏とアボカドのわさび醤油 420円（税込462円）自家製だし巻き玉子 460円（税込506円）とりぺい焼き 530円（税込583円）

・全国鶏行脚 ぱたぱた家 とは

全国を行脚して発見した各地の名物鶏料理の美味しさ・感動をそのままお届けしています。そして、その鶏料理を更に引き立てる居酒屋メニューも多数用意し、お一人様でも、ご友人様とも、お客様には様々な「味」、「風味」を楽しんでいただける空間です。食欲を煽るうちわの音、立ち上る炎、香ばしい薫り、すべてが美味しさのエッセンス。「粋を感じさせるうちわの音」と「とりが天に向かって羽ばたく音」を掛け合わせ、これからも「ぱたぱた」と成長していけるように・・・屋号にはそんな思いを込めています。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

全国鶏行脚 ぱたぱた家 HP https://ys-holdings.co.jp/patapataya/(https://ys-holdings.co.jp/patapataya/)