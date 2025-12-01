年末年始「エクスペンダブルズ」「大脱走」ほか8日連続放送！ 「BS12 年またぎ映画祭」12/27（土）～1/3（土）BS12 トゥエルビ で無料放送
全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「BS12 年またぎ映画祭」と題し、年末年始の12月27日（土）～1月3日（土）の期間8日連続で名作映画を14作品を放送します。
年末年始は「BS12 年またぎ映画祭」で毎晩映画！シルベスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム出演のオールスター映画「エクスペンダブルズ」4作品、デンゼル・ワシントン主演「イコライザー」3作品のほか、ブルース・ウィリス、スティーブ・マックィーン、レオナルド・ディカプリオらハリウッドの名優目白押しの大作映画を8日続けてお届け！
放送スケジュール
12月27日（土）夕方6時～『エクスペンダブルズ』12月27日（土）よる 8 時～『エクスペンダブルズ2』12月28日（日）夕方6時～『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』12月28日（日）よる 8 時～『エクスペンダブルズ ニューブラッド』12月29日（月）よる7時～『イコライザー』12月30日（火）夕方6時～『イコライザー2』12月30日（火）よる8時～『イコライザー THE FINAL』12月31日（水）夕方6時～『ジャッカル』12月31日（水）よる8時～『デスウイッシュ』1月1日（木）夕方6時30分～『大脱走』1月2日（金）夕方6時～『アルカトラズからの脱出』1月2日（金）よる8時～『暴力脱獄』1月3日（土）夕方5時～『パーフェクトワールド』1月3日（土）よる7時30分～『仮面の男』 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/2025-2026-toshimatagi-eigasai/■コピーライト『エクスペンダブルズ』©2010 Alta Vista Productions, Inc All Rights Reserved.『エクスペンダブルズ2』©2012 Barney’s Christmas, Inc. All Rights Reserved.『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』©EX3 Productions, Inc. All Rights Reserved.『エクスペンダブルズ ニューブラッド』© 2022 Ex4 Productions, Inc.『イコライザー』© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films North America Inc./Village Roadshow Films （BVI） Limited. All Rights Reserved.『イコライザー2』© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.『イコライザー THE FINAL』© 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC, EaglePictures SpA and Lantern Entertainment Pictures, LLC. All Rights Reserved.『ジャッカル』©TOHO-TOWA『デスウイッシュ』© 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.『大脱走』GREAT ESCAPE, THE (c) 1963 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and John Sturges. All Rights Reserved.『アルカトラズからの脱出』Escape from Alcatraz ©2026 Paramount Pictures. 『パーフェクトワールド』© 1993 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved『仮面の男』© 1998 United Artists Pictures Inc. All Rights Reserved.
■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。