オンライン習い事のカフェトーク、2026年7月に銀座YAMAHAホールで音楽発表会開催決定／過去参加者の年代や演奏ジャンル、監修講師インタビューも公開

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年7月12日（日）に第9回カフェトーク音楽発表会を開催することを決定いたしました。

オンライン習い事「カフェトーク」第9回音楽発表会開催決定

第9回カフェトーク音楽発表会の開催日が決定いたしました。

場所は東京・銀座YAMAHAホールにて2026年7月12日（日）に開催します。

申し込み受付開始は2026年2月を予定しております。

準備に先立ち、カフェトークの音楽発表会とはどんなものなのか、また参加者の年代、人気の演奏ジャンルについてまとめたページをご用意しました。

カフェトーク音楽発表会とは :https://cafetalk.com/campaign/music/music-festival/?lang=jaカフェトーク音楽発表会 徹底解剖！ページ

オンライン習い事「カフェトーク」の音楽発表会とは

過去のカフェトーク音楽発表会の様子

2015年からこれまでに8回開催し、オンラインで音楽を学ぶ・楽しむ160名を超える参加者が日頃の練習の成果を発表してきました。

会場：銀座ヤマハホール（2015、2016、2018、2019、2025）、杉並公会堂（2017）、渋谷ホール（2023、2024）

2020年、2021年の発表会は新型コロナウイルスの影響により中止となりましたが、2023年に再開し、以降は毎年の開催を目標として実施しています。

参加者の年代

カフェトーク音楽発表会 参加者の年代別グラフ

小さなお子様が多いのでは、というご質問をよく受けますが、実際には幅広い年代の方にご参加いただいております。

2026年参加者の皆さんとゲスト演奏の三重野奈緒先生（右奥）

参加者の演奏ジャンル

カフェトーク音楽発表会 参加者の演奏ジャンルグラフ

ピアノでの参加者の方が6割強、次いでバイオリン、歌（声楽、ミュージカルなど）になっており、三味線、ウクレレ、チェロ、ギターなどの弦楽器、フルート、クラリネットなどの木管楽器、サックスなどの金管楽器などが演奏されてきました。



発表方法もソロ、アンサンブル、弾き語りと、様々なスタイルでのご参加の方がいらっしゃいます。

演奏された曲は、きらきら星、メリーさんの羊などかわいらしい楽曲から、エチュード Op.10-10（ショパン）など難易度の高い楽曲への挑戦もございました。

2025年開催レポートはこちら :https://cafetalk.com/campaign/2025/event/music/music-festival/report/?lang=ja【開催レポート】『第8回カフェトーク音楽発表会2025』 銀座 ヤマハホール

お手伝いいただいている先生のインタビュー

お子様ピアノレッスンのカリスマ、Yurino先生

発表会では、オンラインでも着実なレベルアップをされてきたご出演の生徒さん方と、その日"初めましてのアンサンブル♪"を私も楽しませていただいています。第1回目からなので、なんともう8回も！様々な共演をさせていただいているのですね！

ステージの瞬間は、伴奏者としてベストなサポートに尽力を注ぎますので、生徒さんには練習の成果を発揮して気持ち良く演奏いただければと思っています。どんな表現にも、どんなトラブル(大なり小なり本番には付き物ですね！)にも、しっかり付いていきますので♪

インタビュー全文はこちら(https://cafetalk.com/campaign/page/?c=tutor-music-yurino&lang=ja)

オンラインバイオリンレッスンのパイオニア、中村勇太先生

取り組みはじめて数ヶ月の曲を披露される生徒さんから、数年かけてじっくり向き合ってきたとっておきの曲を披露される生徒さんまで様々です。

そのときの自分の8割くらいの力で弾ける曲を、自信を持って弾くのもよし、背伸びして、憧れの曲でチャレンジするのもよしです。

是非、自分の音、自分の呼吸で「自分のイマジネーション」を語りかける機会にチャレンジしていきましょう！

インタビュー全文はこちら(https://cafetalk.com/campaign/page/?c=tutor-music-nakamurayuta&lang=ja)

上記の情報は下記のページに記載がございます。

カフェトーク音楽発表会 徹底解剖！(https://cafetalk.com/campaign/music/music-festival/?lang=ja)

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



