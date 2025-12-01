淡路島の海辺に佇む洋食レストラン「海の舎」では、2026年の新春に、華麗な音楽と美食に満たされるスペシャルイベント『新春ガラコンサート2026』を2026年1月9日（金）より開催いたします。海の舎 新春ガラコンサート2026：https://awaji-seikaiha.com/news/uminoya/gala-concert/

全面ガラス越しに広がる海景や、アンティーク家具が醸す重厚な趣、そして高い天井へと伸びる象徴的な舞台階段。非日常感溢れる海の舎にて、心躍る新春の幕開けをお届けします。3日間限定の本イベントでは、年初の晴れやかな気分にふさわしい名曲を厳選。“ウィリアムテル序曲”や“美しき青きドナウ”、“乾杯の歌”をはじめ、“春よ、来い”、“Time to say good-bye”など、希望と祝福に満ちた選曲で、ゆるやかな進行と共に心弾むステージを繰り広げます。心に響く楽曲の数々が、新しい１年への期待をより鮮やかに彩ります。

音楽と共にお愉しみいただくお食事には、海の舎特製の洋食コースをご用意。昔ながらの洋食を彷彿とさせる“クラシックコンビネーションサラダ”から始まり、香り豊かで濃厚な“コンソメロワイヤル オマール海老の ビスク”が新春気分を引き立てます。魚料理は、淡路島産天然真鯛のポワレを白ワインソースで仕立て、メインには海の舎自慢の淡路牛ビフカツを自家製デミグラスソースで提供。また、人気No.1の“海の舎プリン・ア・ラ・モード”を季節のフルーツと共に華やかに盛り付けたデザートをご堪能いただけます。美しい音楽と美食を心ゆくまで堪能できる本イベントをお楽しみくださいませ。

■青海波 海の舎『新春ガラコンサート2026』 概要

開催日時：2026年1月9日（金）、16日（金）、30日（金）開場 18：30～、開演 19：15～、終演 20：20（予定）料 金：8,250円（税込）／名曲 目：【第1部】ウィリアムテル序曲・美しき青きドナウ・乾杯の歌・早春賦・翼をください【第2部】ハリウッド万歳・私のお気に入り・マスカレード・Supercalifragilisticexpialidocious・春よ、来い・Time to say good-byeコース：前菜／クラシックコンビネーションサラダスープ／コンソメロワイヤル オマール海老のビスク魚料理／淡路島産天然真鯛のポワレ 白ワインソース肉料理／淡路牛ビフカツ デミグラスソースデザート／海の舎プリン・ア・ラ・モード食後の飲み物／コーヒー又は紅茶予約・詳細：https://awaji-seikaiha.com/news/uminoya/gala-concert/定休日：木曜日 H P：https://awaji-seikaiha.com/uminoya/Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/お問合せ：海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9110