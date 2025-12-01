【Yahoo!くらし】全国47都道府県警察と防犯協定を締結

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する、生活に必要な情報を自治体ごとに確認できるサービス「Yahoo!くらし」は、全国47都道府県警察と、防犯情報の提供に関する協定（以下、防犯協定）を締結しました。これに伴い、身近な犯罪の注意喚起に加え、フィッシング詐欺や不正アクセスなどのサイバー犯罪に関する防犯情報の配信を、「Yahoo! JAPAN」アプリと「Yahoo!防災速報」アプリにおいて新たに開始します。

「Yahoo!くらし」は、LINEヤフーと災害協定や防犯協定を締結した自治体や都道府県警察が、ユーザーへ向けて緊急情報や防犯情報、ニュースなどを配信できるサービスを提供しています。ユーザーは「Yahoo! JAPAN」アプリや「Yahoo!防災速報」アプリを通じて、自治体や都道府県警察が配信した情報を、自宅や家族の居住地など設定した地域に応じて受け取ることができます。

近年、サイバー空間を悪用した犯罪は急増しており、警察庁のまとめによれば、2025年上半期のフィッシング報告件数は前年上半期比で約56万件（約89％）増加し、インターネットバンキングに係る不正送金の被害総額は約42億2,400万円に達するなど、極めて深刻な情勢です（※1）。

こうした状況を受け、「Yahoo!くらし」は2025年6月時点で34道府県警と締結していた防犯協定を、このたび警察庁サイバー警察局と連携し、全国の都道府県警察のサイバー犯罪対策やサイバーセキュリティ対策部門へも拡大しました。これにより、「Yahoo! JAPAN」アプリと「Yahoo!防災速報」アプリのユーザーは、空き巣やひったくりなどの身近な犯罪の注意喚起に加え、新たに全国の都道府県警察が配信するフィッシング詐欺や不正アクセスによる送金事案などのサイバー空間を悪用した犯罪に関する防犯情報も受け取れるようになりました。



防犯情報は、各都道府県警察のサイバー犯罪・サイバーセキュリティ対策部門や生活安全部門から提供されます。「Yahoo! JAPAN」アプリと「Yahoo!防災速報」アプリのユーザーは、各アプリで受信設定することで、プッシュ通知で防犯情報を受け取ることが可能です。

これにより、ユーザーは自分の居住地や関心のある地域を管轄する警察本部が配信するサイバー防犯情報を受け取れます。また都道府県警察は、「Yahoo! JAPAN」アプリと「Yahoo!防災速報」アプリのユーザーへ直接情報を配信できることで、多くの住民へ迅速に防犯情報を届けることができ、地域へのサイバー犯罪の啓発や注意喚起に役立てられます。

また、配信された情報は「Yahoo!くらし」のウェブページ（PC版・スマートフォンブラウザー版）の「公共情報」でも確認できます。

※1 出典：令和７年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について（警察庁サイバー警察局）

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7kami/R07_kami_cyber_jyosei.pdf

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーが提供する「Yahoo!くらし」は、今後もユーザーをより便利かつ快適にサポートするサービスを提供し、地域の住民への情報配信を支援していきます。

「Yahoo! JAPAN」アプリ：https://promo-mobile.yahoo.co.jp/yjapp/

「Yahoo!防災速報」アプリ：https://emg.yahoo.co.jp/

「Yahoo!くらし」：https://kurashi.yahoo.co.jp/

■掲載イメージ

■プッシュ通知からの掲載イメージ

■防犯情報をプッシュ通知で受け取る方法

・「Yahoo! JAPAN」アプリ

下部の「アシスト」タブよりアシスト画面に遷移後、設定内の「天気・地域設定」で通知を受け取りたい市区町村を登録します。さらに、設定内「プッシュ通知」の「防犯情報」をONにします。



・「Yahoo!防災速報」アプリ

下部「設定」タブより「地域を設定」に遷移し、「地域の設定」にて市区町村を登録後、設定内の「防犯情報」の「プッシュ通知」をONにします。