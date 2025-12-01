Xinhua Silk Road：外国人の友達と一緒に中国を発見しよう

北京、2025年12月1日 /PRNewswire/ -- 中国を訪問したいですか? 現地住民のように便利に旅行するには？このガイドから学ぶことができます! さまざまな国から来た3人の外国人居住者が、モバイル決済、交通機関、地元の料理を案内します。さあ、ショートカットを手に入れましょう！

