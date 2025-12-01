株式会社生活の木は、ヘルスデザインブランド「KuSu」を展開する株式会社アイセイ薬局とコラボレーションし、心身のリフレッシュに寄り添う薬用入浴剤を開発。2021年のコラボ第1弾*に続き、この度新たにオリジナルブレンドのアロマを楽しめる薬用入浴剤を発売することになりました。

https://onlineshop.treeoflife.co.jp/products/120241500?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_kusupalo

※生活の木 公式オンラインストア、公式楽天市場、公式yahoo!ショッピング限定での取扱商品です。生活の木直営店では販売しておりません。

*2021年に「KuSu ハンドクリームPro 生活の木 フレッシュフローラルの香り」「KuSu 薬用入浴剤 生活の木 フレッシュフローラルの香り」を発売

コラボレーションへの想い

アイセイ薬局は2019年に「KuSu」を立ち上げ、こころとからだが気になり始めた女性に向けたサポートをしてきました。一方、40年以上に渡りハーブやアロマ関連商品を手掛ける「生活の木」は、Wellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）へ事業領域を広げ、心身ともに豊かな暮らしを提案しています。お互いの専門性を活かしてより多く方のサポートをしたい。不調やストレスを抱える女性に、すこやかなこころとからだで自分らしく過ごしてほしい。そんな想いからコラボレーションが実現しました。

◆商品名：KuSu薬用入浴剤 生活の木パロサントの香り1包（50g)／\275、1箱（50g×7包入)／\1,780・香りの特長：6種の天然精油（パロサント・シダーウッド・グレープフルーツ・ラバンディン・ゼラニウム・クラリセージ／すべて天然芳香成分）を配合。スペイン語で「聖なる木」を意味する香木・パロサントの香りを主役に、生活の木がKuSuのために調香したオリジナルアロマ。深い安らぎへ導く香りです。

▶パロサントとは？

https://www.treeoflife.co.jp/campaign/authenticfragrance/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=authenticfragrance#palosanto

・天然精油の香るミルキーイエローのとろみ湯が、疲れたからだを癒します(温浴効果による)。湯上り後もあたたか、うるおい肌へ。《合成香料・タール色素・防腐剤不使用》・効能効果**：冷え症・疲労回復・肩のこり・腰痛・にきび・あせも・荒れ性・しっしん・うちみ・くじき・神経痛・しもやけ・痔・リウマチ・ひび・あかぎれ

**医薬部外品（有効成分：炭酸Na、炭酸水素Na）による効果・効能

【ヘルスデザインブランドKuSu】忙しいときでも、ちょっと疲れたときでも、思わず「くすっ」と笑みがこぼれる、ささやかで大切な幸せをお届けしたい。「KuSu」は「くらし、すこやか」というコンセプトのもとに生まれた、ヘルスデザインブランドです。KuSu公式オンラインストア：https://kusu.aisei.co.jp/

ブランド紹介

■株式会社アイセイ薬局について創業から40年以上、患者さまの健康を支え、地域社会の医療に貢献するために、さまざまな取り組みを行っています。「地域のかかりつけ」として健康管理の身近なパートナーになれるよう、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康サポート、健康相談や地域活動を推進。健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」をはじめ、健康情報メディア「HELiCO（ヘリコ）」、ヘルスデザインブランド「KuSu（クス）」などを展開しています。◆薬局店舗数：408店舗（2025年12月1日現在）

■株式会社生活の木について生活の木（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重永忠）は、1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道発祥の企業です。ハーブやアロマテラピーのみならず、より多くの自然の恵みを採り入れることで、心身ともに健康で美しくあるためのWellness＆Well-beingなライフスタイルを提案していきます。生活の木ブランドサイト：https://www.treeoflife.co.jp/

