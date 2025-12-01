本日、当社は、東京建物不動産販売株式会社（東京都中央区。代表取締役 社長執行役員：菅谷 健二。以下、「東京建物不動産販売」。）が行う社宅管理代行サービス事業の権利義務の承継に向けた基本合意契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、事業の承継は当社が新設する完全子会社にて行います。

事業承継に向けた基本合意契約書締結の理由

当社グループは、「新たな価値を創造し、世の中の標準に進化させる取り組みを通じて社会に貢献する」ことをミッションとして事業を展開しております。当社グループの基盤事業である社宅マネジメント事業は、企業の人事・総務向けに、社宅・寮及び駐車場の社宅管理事務代行サービスを提供しており、創業以来、「お客様目線」での問題解決を行うため、企業の特性やご要望に応じたオーダーメイド型のアウトソーシングサービスを展開し、豊富な実績を基に企業の住宅制度・運営の診断から、新たな制度・運営方法の設計まで支援しています。また、長年社宅アウトソーシングサービスで培った経験やノウハウを活用し、さらなる事業の拡大に向け推進しております。本件、東京建物不動産販売が行う社宅管理代行サービス事業の承継は、社宅マネジメント事業拡大に寄与するものであり、当社グループの企業価値向上に資するものと判断しております。今後については、当社が新設する完全子会社にて事業承継し、東京建物不動産販売が提供されてきたサービス内容を、そのまま継続することを当面の運営方針としております。

事業承継の相手先の概要（2025年12月１日現在）

（１）名称：東京建物不動産販売株式会社（２）所在地：東京都中央区八重洲１丁目５番20号 東京建物八重洲さくら通りビル（３）代表者の役職・氏名：代表取締役 社長執行役員 菅谷 健二（４）事業内容：仲介事業、アセットソリューション事業、賃貸管理事業（５）資本金：4,321百万円（2024年12月31日現在）（６）設立年月日：1980年５月17日（７）純資産：36,569百万円（2024年12月31日現在）（８）総資産：74,623百万円（2024年12月31日現在）（９）大株主及び持株比率：東京建物株式会社 100％（10）上場会社と当該会社の関係・資本関係：該当事項はありません。・人的関係：該当事項はありません。・取引関係：該当事項はありません。・関連当事者への該当状況：該当事項はありません。

承継事業の概要

東京建物不動産販売の社宅管理代行サービス事業を対象とします。

事業承継の日程

基本合意契約書締結：2025年12月１日新設会社の設立日 ：2026年１月（予定）事業承継契約締結日：2026年４月（予定）事業承継効力発生日：2026年７月（予定）

今後の見通し

本件による当社2026年６月期の業績に与える影響につきましては、軽微であると予想しておりますが、今後、開示すべき影響がある場合は速やかにお知らせいたします。

本リリースに関するお問い合わせ先

サンネクスタグループ株式会社 総務グループTEL：03-5229-8839E-Mail：ir_8945@sunnexta.co.jp問い合わせフォーム：https://www.sunnexta.co.jp/contact