さあ、イクスピアリで夢いっぱいのクリスマスを。ホテル宿泊券やショップ商品など、すてきなギフトが当たるドリームルーレットを開催！
2025年12月1日
株式会社イクスピアリ
今年25周年を迎えた東京ディズニーリゾート(R)内の商業施設「イクスピアリ(R)」では、12月25日（木）までの期間中、煌びやかなクリスマス装飾とイルミネーションが街を彩ります。ショップやレストランでは、クリスマスにぴったりな、華やかでトキメキを感じられるアイテムやスウィーツなどをご用意しております。一部店舗ではクリスマスラッピングのご用意もございます。ご家族やご友人へのプレゼントにいかがでしょうか。
また、12月19日（金）から25日（木）までの計７日間、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル宿泊券や、ショップのグッズやレストランお食事券、イクスピアリお買い物券などが当たる「クリスマスドリームルーレット」を開催いたします。
クリスマスシーズンはぜひイクスピアリで、夢いっぱいの素敵なひとときをお過ごしください。
■CHRISTMAS DREAM ROULETTE（クリスマスドリームルーレット）
5種類のマークから、当たりを予想。予想したマークにルーレットが止まったら、カプセルを選んで賞品をゲットできます。クリスマス仕様にデザインされたルーレットのマークの中から、あなたは何のマークを選ぶ？ルーレットが回っている間はドキドキ！選んだマークに止まってハッピー！心が躍るような高揚感あふれるイベントです。ぜひ大切な人と一緒にご参加ください。
抽選会場（イメージ）
開 催 日：12月19日（金）～25日（木） 計７日間
開催時間：13:00～21:00（最終受付 20:30）
場 所：2F B’ウェイ
参加方法：当日イクスピアリ内でご利用のレシート3,000円（税込・合算可）毎に1回ゲームにご参加いただけます。
※最大５回まで。
賞 品： ◆シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル宿泊券
◆ショップのグッズやギフト券
URBAN RESEARCH DOORS、THE BODY SHOP、LUSHなど
◆レストランお食事券
OUTBACK STEAKHOUSE、築地玉寿司、焼肉トラジなど
◆イクスピアリお買い物券（有効期限付き）
◆コカ・コーラ Coke ON(R)ドリンクチケット
各日、先着100名様にCoke ON(R)で使える
Coke ON(R)ドリンクチケット1枚をプレゼント。
※Coke ON(R)は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。
※なくなり次第終了。
※イベント内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
※賞品の変更、交換はできません。
詳しくは、URL：https://www.ikspiari.com/ent/special/christmas2025/roulette/をご覧ください。
■クリスマスメニュー＆グッズ
ICHIBIKO（いちごスイーツ専門店）
完熟いちごの贅沢クリスマスショートケーキ（5 号） \6,850（税込）※予約は 12/14（日）まで。
ゴディバ （チョコレート専門店）
ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント 13粒入
\4,752（税込）
ルピシア （紅茶・緑茶・烏龍茶）
キャロル 50g 限定デザイン缶入
\1,160（税込）
Salon de Sweets （スイーツビュッフェ）
クリスマスメニュー
※価格は店舗までお問い合わせください。
キャトル・セゾン （フランス雑貨）
ヴィルジニアサンタプレート
\2,750～（税込）
B:MING LIFE STORE by BEAMS （メンズ・レディース・キッズ・生活雑貨）
ambiance / RABBIT KNIT
\13,200（税込）
ete （ジュエリー）
2025 Winter collection “VERY MERRY”
\18,700～（税込）
Pandora （ジュエリー）
Butterfly Stud Earrings
\12,650（税込）
Butterfly Pendant Necklace
\16,500（税込）
※なくなり次第終了。
※販売期間は店舗により異なります。また予告なく変更となる場合がございます。
詳しくは、URL：https://www.ikspiari.com/ent/special/christmas2025/goodsandmenu/をご覧ください。
ディズニー映画最新作『ズートピア２』12月5日（金）シネマイクスピアリにて公開
《ストーリー》
“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことをきっかけに、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。
映画公式サイト：disney.jp/zootopia2(https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2)
『ズートピア２』をイメージしたクリスマスツリーが登場！
ウサギの警官ジュディや、キツネの相棒ニックはもちろん、『ズートピア２』で初登場する新キャラクターのヘビのゲイリーなど、さまざまなキャラクターたちのオーナメントで、クリスマスツリーを華やかにデコレーションしました。
＜クリスマスツリー概要＞
【期 間】2025/11/11（火）～12/25（木）
【場 所】2F セレブレーション・プラザ
シネマイクスピアリに「ズートピアシアター」が登場！
公開初日12/5（金）より、映画館の座席（シートカバー）が特別に装飾された「ズートピアシアター」がスタートします。ズートピアシアター限定の入場者プレゼントもお楽しみに。2026/1/12（月・祝）までの期間限定となりますので、この機会に『ズートピア２』をシネマイクスピアリでお楽しみください。
(C) 2025 Disney Enterprises, Inc
※ズートピアシアターでの上映は<日本語吹替版>となります。料金は通常と異なります。
※詳細はシネマイクスピアリのウェブサイトをご確認ください。
(C)2025 Disney
※本掲載内容は、12 月１日（月）現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。