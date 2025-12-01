年末年始は、こころの故郷へ“里帰り” 『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』開幕 ～壱の巻「忍里ランタンフェスティバル2025 年越しスペシャルフォトスポット」 大晦日限定開催～
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、大晦日限定のイルミネーションイベント『忍里ランタンフェスティバル2025 年越しスペシャルフォトスポット』を開催することが決定いたしました。オリジナルランタンが光り輝くスペシャルフォトスポットが大晦日の一夜限りで忍里に現れます。
本企画はイベント当日にご来場いただいた方と一緒に、新年への願いを書き込んだ提灯をアトラクション内の指定の場所に設置し、大晦日の夜に集まった皆様と一緒に「木ノ葉マーク」のイルミネーションを作り上げる、1年に1度の限定イベントです。
澄み切った冬の夜空に浮かび上がる火影岩と「木ノ葉マーク」のイルミネーションが創り出す、幻想的なフォトスポットをみんなで完成させ、 2025年最後の夜を「NARUTO＆BORUTO 忍里」で楽しみましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335796&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335796&id=bodyimage2】
■『忍里ランタンフェスティバル2025 年越しスペシャルフォトスポット』概要
実施日：
2025年12月31日（水）18:00
※提灯イルミネーションは2025年12月6日（土）～2026年3月1日（日）にて開催
料金：
300円
※別途、アトラクション入場券が必要
内容：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のオリジナルイルミネーションイベント『忍里ランタンフェスティバル2025』の大晦日限定企画として、12月31日にアトラクションへ入場された方を対象に、新年への願いを書き込んだイルミネーション提灯を「木ノ葉マーク」になるように設置いただき、スペシャルフォトスポットを作り上げる、来場者参加型のイルミネーションイベント
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
