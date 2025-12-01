GSM-R試験装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（固定型、車載、携帯型）・分析レポートを発表
2025年12月１日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「GSM-R試験装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、GSM-R試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のGSM-R試験装置市場は2024年に約二億三十一百万米ドル規模と評価されましたが、2031年には約一億五十六百万米ドルへ縮小する見通しであり、年平均成長率はマイナス5.5％とされています。減少要因として、通信インフラの更新に伴う技術移行、代替技術の普及、鉄道通信の次世代化による需要構造の変化が挙げられます。
GSM-R試験装置とは、鉄道専用通信規格であるGSM-Rネットワークおよび関連機器の性能検証や評価を行う専門的装置を指します。GSM-Rは列車運転士、指令員など鉄道関係者間の安全かつ信頼性の高い通信を実現する重要技術であり、欧州の列車制御システムであるETCSとの連携の中でも不可欠な役割を果たします。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に詳細な定量・定性分析を行い、市場構造の変化や競争環境、供給網の動向を明らかにしています。国際政策や米国の関税制度の変化が市場に与える影響を評価し、各地域の経済・調達リスクを踏まえた分析を強化しています。さらに、主要企業の製品例、販売実績、2025年時点の市場シェア推計を提示し、競争環境の把握に資する情報を提供しています。
________________________________________
調査目的
本調査の主目的は、世界および主要国におけるGSM-R試験装置市場の事業機会規模を算定し、今後の成長可能性を多角的に評価することにあります。また、製品タイプ別・用途別の将来需要を予測し、新たな投資判断や事業戦略策定に活用できる精緻な市場展望を示しています。さらに、市場競争要因や外部環境の変化を分析し、市場に影響を与えるリスクや促進要因を提示しています。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げる主な企業には、CRSC、CARS、COMLAB、Liujie、Nanjing Ticom Tech、TXCE、Beijing Xidian、Viavi Solutions、GL Communications Inc、Triorail Bahnfunk GmbH、RideOnTrack、Rohde & Schwarz、Funkwerk AG、Jiayi、Tianjin INOVEM、RadioSky（Beijing）Technology、Guangzhou Guangyuan、Shenzhen EastlongTelecommunications、Shanghai Transcom、Anritsu が含まれます。これら企業について、企業概要、製品構成、地理的展開状況、販売実績、収益性、価格帯、主要開発動向を詳細に分析しています。市場縮小傾向の中で、技術革新やサービス高度化により競争力を維持しようとする各社の取り組みも整理されています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は「固定型」「車載型」「携帯型」の三つのタイプに分類されます。固定型は基地局など広域設備の検証に用いられ、精度と安定性が強みです。車載型は走行中の通信品質検証に利用され、高速鉄道の需要に応じて活用されています。携帯型は現場作業での取り扱いに優れ、運用保守の効率化に貢献します。
用途別では、在来線通信、高速鉄道通信、都市鉄道通信の三つに分かれます。特に高速鉄道は通信品質の厳格性が高く、試験装置の需要も比較的安定しています。一方、都市鉄道分野では設備更新や新路線建設により断続的な需要発生が見込まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「GSM-R試験装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、GSM-R試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のGSM-R試験装置市場は2024年に約二億三十一百万米ドル規模と評価されましたが、2031年には約一億五十六百万米ドルへ縮小する見通しであり、年平均成長率はマイナス5.5％とされています。減少要因として、通信インフラの更新に伴う技術移行、代替技術の普及、鉄道通信の次世代化による需要構造の変化が挙げられます。
GSM-R試験装置とは、鉄道専用通信規格であるGSM-Rネットワークおよび関連機器の性能検証や評価を行う専門的装置を指します。GSM-Rは列車運転士、指令員など鉄道関係者間の安全かつ信頼性の高い通信を実現する重要技術であり、欧州の列車制御システムであるETCSとの連携の中でも不可欠な役割を果たします。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に詳細な定量・定性分析を行い、市場構造の変化や競争環境、供給網の動向を明らかにしています。国際政策や米国の関税制度の変化が市場に与える影響を評価し、各地域の経済・調達リスクを踏まえた分析を強化しています。さらに、主要企業の製品例、販売実績、2025年時点の市場シェア推計を提示し、競争環境の把握に資する情報を提供しています。
________________________________________
調査目的
本調査の主目的は、世界および主要国におけるGSM-R試験装置市場の事業機会規模を算定し、今後の成長可能性を多角的に評価することにあります。また、製品タイプ別・用途別の将来需要を予測し、新たな投資判断や事業戦略策定に活用できる精緻な市場展望を示しています。さらに、市場競争要因や外部環境の変化を分析し、市場に影響を与えるリスクや促進要因を提示しています。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げる主な企業には、CRSC、CARS、COMLAB、Liujie、Nanjing Ticom Tech、TXCE、Beijing Xidian、Viavi Solutions、GL Communications Inc、Triorail Bahnfunk GmbH、RideOnTrack、Rohde & Schwarz、Funkwerk AG、Jiayi、Tianjin INOVEM、RadioSky（Beijing）Technology、Guangzhou Guangyuan、Shenzhen EastlongTelecommunications、Shanghai Transcom、Anritsu が含まれます。これら企業について、企業概要、製品構成、地理的展開状況、販売実績、収益性、価格帯、主要開発動向を詳細に分析しています。市場縮小傾向の中で、技術革新やサービス高度化により競争力を維持しようとする各社の取り組みも整理されています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は「固定型」「車載型」「携帯型」の三つのタイプに分類されます。固定型は基地局など広域設備の検証に用いられ、精度と安定性が強みです。車載型は走行中の通信品質検証に利用され、高速鉄道の需要に応じて活用されています。携帯型は現場作業での取り扱いに優れ、運用保守の効率化に貢献します。
用途別では、在来線通信、高速鉄道通信、都市鉄道通信の三つに分かれます。特に高速鉄道は通信品質の厳格性が高く、試験装置の需要も比較的安定しています。一方、都市鉄道分野では設備更新や新路線建設により断続的な需要発生が見込まれます。