予防型セキュリティソリューション「RedLens」を提供開始 ～巧妙化するサイバー攻撃に備える多層型セキュリティサービスを一括展開～
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2025年12月1日、サイバーセキュリティ対策をワンストップで支援する予防型セキュリティソリューション「RedLens（レッドレンズ）」の提供を開始し、多層的なサービスラインアップにより、お客様の多様なIT環境に対して包括的なセキュリティ対策をご支援します。
https://www.jtp.co.jp/services/security/
■予防型セキュリティソリューション「RedLens」について
近年、巧妙化・高度化するサイバー攻撃に加え、多様な働き方の普及や利用デバイス・アプリケーションの増加により、組織を取り巻くセキュリティリスクは急速に高まっています。セキュリティインシデントが発生した場合、企業活動に多大な負担や想定を超える被害が及ぶことも少なくありません。こうしたリスクを軽減するためには、リスクを早期に把握し、先回りして対策を講じる“予防型”のセキュリティが不可欠です。
「RedLens」は、企業のセキュリティリスクを総合的に評価し、「ガバナンス」「特定」「防御」の3つの領域から、サイバー攻撃の標的となりにくい組織づくりを支援します。提案・実装から運用保守、継続的な改善活動までワンストップで提供することで、企業の安全な事業運営を力強くサポートします。
＜主なサービスラインアップ＞
「ガバナンス」
・セキュリティ規程評価
・リスク診断
「特定」
・プラットフォーム脆弱性診断
・アプリケーション脆弱性診断
・標的型攻撃シミュレーション
「防御」
・内部脅威対策
・セキュリティ意識向上トレーニング
・特権アクセス管理
・クラウドセキュリティリスク管理
＜主な支援内容＞
・PoC設計と実施：
PoCシナリオ提供、評価項目・検証手順の提案、技術サポート
・初期導入およびオンボーディング伴走支援：
導入計画の策定、初期設定、各種システム連携、定着化支援
・導入後の運用支援・ポリシーチューニング：
ルール最適化、運用手順書作成、運用課題の分析・改善提案
サービスの概要は、下記のページをご確認ください。
今後もJTPは、RedLensのセキュリティサービスを拡充し、多層的な支援を通じて企業の持続的な成長と事業運営に貢献してまいります。
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
