Xiamen International Bank¤Î¿·ËÜ¼Ò´°À®Í½ÁÛ¿Þ
¡Ú¥¢¥â¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯12·î1Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û²þ³×³«Êü¤Î½é´ü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥â¥¤¡ÊÒÏÌç¡Ë¤Î¶âÍ»¤Î¶¶¤Ï¡¢²áµî40Ç¯´Ö¤ÇÊ¡·ú¾Ê¤ÎXiamen Special Economic Zone¡Ê¥¢¥â¥¤·ÐºÑÆÃ¶è¡Ë¤«¤éÊ¡·ú¾Ê¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î²Ú¿Í¼Ò²ñ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1985Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Xiamen International Bank¡ÊÒÏÌç¹ñºÝ¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î·ÐºÑÆÃ¶è¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»³«Êü¤ÎÈ¯Å¸¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÆÃ¶è¤Î¶¶¡§ÁðÁÏ´ü¤«¤é¥¢¥â¥¤¤ò¹ñºÝ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë·ë¤Ö
Xiamen International Bank¤ÏÁÏ¶È½é´ü¤Ë¡¢·ÐºÑÆÃ¶è¤Î·úÀß¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹ñºÝ»ñËÜ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£1986Ç¯¤ËÆ±¶ä¹Ô¤ÏÒÏÌçÂç¶¶¤Î¤¿¤á¤ÎÂè1²óºÄ·ô¤ÎÈ¯¹ÔÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î·úÀß»ñ¶â¤¬¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ÈÃÏÊý¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ºÄ·ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÄ·ô¤ÎÊç½¸¤Ï¹á¹Á¤ä¥Þ¥«¥ª¤ÎÆ±¹ñ¿Í¤ä¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î´Ö¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¢¥â¥¤¤ÎÅçÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»ñ¶â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸º¢¡¢Æ±¶ä¹Ô¤Ï¹á¹Á¤È¥Þ¥«¥ª¤Î¶ä¹Ô¤«¤éÃ´ÊÝÉÕ¤Í»»ñ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÄñÅö¸¢ÉÕ¤½»Âð¥íー¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÇºÇ½é¤Î¶ä¹Ô¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Åç¤ÈËÜÅÚ¤Î´Ö¤Î³¤¶®¤òÄ¶¤¨¤¿Ä¾ÀÜ·èºÑ¼êÃÊ¤¬¤Þ¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿Á÷¶â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢ÂæÏÑ¤«¤é2Æü°ÊÆâ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÅ¿®Á÷¶â¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡·ú¾ÊÁ´°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¶¶¡§¾ÊÆâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ËÊô»Å
Xiamen International Bank¤Ï¡¢¥¢¥â¥¤¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤È³¤³°»Ô¾ì¤ò·ë¤Ó¡¢Ê¡·ú¾Ê¤ò½Å»ë¤·¡¢¶ÈÌ³¤òÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ËÆ³¤«¤ì¡¢1992Ç¯¤ËÊ¡½£¤Ë½é¤ÎËÜÅÚÆâ¤Î»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊ¡·ú¾Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏµé»Ô¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢Æ±¶ä¹Ô¤È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎChiyu Banking¡Ê½¸Í§¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Ê¡·ú¾Ê¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ50¤òÄ¶¤¹»ÙÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç140²¯¸µ¤òÄ¶¤¹ÀÇ¼ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°²Ú¿Í¤¿¤á¤Î¶¶¡§³¤³°²Ú¿Í¸þ¤±¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¶âÍ»¤ò¶¯²½
Xiamen International Bank¤ÎÁÏÎ©»þ°ÊÍè¤Î³ô¼ç¤Î1¼Ò¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢°¦¹ñ¿´¤Î¶¯¤¤²Ú¶£¤ÎGEORGE M.K. LEE»á¤¬ÅýÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹á¹Á¤¬µòÅÀ¤ÎPanin Holdings Limited¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎLuso International Banking¤ÏGEORGE M.K. LEE»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢°ìÊý¤ÎChiyu Banking¤Ï³¤³°²Ú¿Í¼Ò²ñ¤ÎÃøÌ¾¤ÊÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¤Î¸Ø¤ê¤Î¸»Àô¤È¤·¤ÆÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTan Kah Kee»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Æ±¶ä¹Ô¤Ï³¤³°¤ÎÃæ¹ñ¿Í°ä»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³¤³°²Ú¿Í¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¶âÍ»¶ÈÌ³¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢Æ±¶ä¹Ô¤Î³¤³°¶âÍ»»ö¶È¤ÏÌó2300²¯¸µ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶ä¹Ô¤Ï120¤òÄ¶¤¹Ãæ¹ñ¤ÎÈó¶âÍ»´ë¶È¤¬2400²¯¸µÄ¶ÁêÅö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢ºÄ·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¹ñºÝ¶ÈÌ³¤ÏÁ´¶ÈÌ³¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¹ñºÝ¶ÈÌ³ÈæÎ¨¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ¾®µ¬ÌÏ¶ä¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Chinese Banker¤Ë¤è¤ë2024 Global 1000 Banks ¡Ê2024Ç¯À¤³¦¤Î¶ä¹Ô1000°Ì¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Xiamen International Bank¤Ï¡¢Áí»ñ»º¤Ç156°Ì¡¢Tier 1»ñËÜ¤Ç168°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥¹¡§Xiamen International Bank