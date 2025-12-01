ウェブココルが「AI×地域×業種」の集客を実現する地域ビジネス特化のLLMOコンサルティングサービスを開始

ウェブココル株式会社ウェブココルのLLMOコンサルティングサービス

ウェブココル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：杉岡玲生）は、Googleの「AI Overview」や「ChatGPT」や「Gemini」をはじめとする生成AI検索に対応し、地域ビジネスがAIからの引用・推奨を獲得するための新サービス「地域を制するLLMOコンサルティング」をリリースいたしました。 当社は東証グロース上場企業である株式会社デジタリフト（証券コード：9244）のグループ企業として、累計2,000万PV・記事制作8,500本以上の実績を持つSEOの知見をベースに、AI検索時代における企業の新たな集客チャネル構築を支援します。

サービス詳細：https://challenge-seo.jp/local-llmo/

【サービスリリースの背景】

昨今、Googleの検索結果にAIによる回答が表示される「AI Overview（旧SGE）」や、「ChatGPT」などの登場により、ユーザーの検索行動は「自分でサイトを探す」から「AIに答えを聞く」スタイルへと急激に変化しています。 これに伴い、従来のSEO（検索順位の上位化）だけでは、ユーザーの目に触れる機会が減少する「ゼロクリック検索」の増加が懸念されています。

特に地域に根ざしたビジネス（店舗、クリニック、士業など）においては、AIがユーザーに対して「おすすめのお店」や「評判の良いサービス」として自社を引用・推奨してくれるかどうかが、今後の集客を左右する重要な鍵となります。 こうした背景から、ウェブココルは従来のSEO対策に加え、AIに選ばれるための最適化を行う「LLMO（Large Language Model Optimization）コンサルティング」の提供を開始しました。

【「地域を制するLLMOコンサルティング」3つの特徴】

１．「地域×業種」に特化したエンティティ最適化

SEO事業で培ったノウハウを応用し、AIに対して「この地域で、この業種といえばこのお店」というブランド認知（エンティティ）を正しく学習させます。ナレッジベースの整備や構造化データ、外部ソースとの連携などを通じて、単なるキーワード対策ではない、AIに信頼されるための土台を構築します。

２．累計2,000万PVの自社メディアで実証済みのノウハウ

当社が運営する大規模メディアにおいて、実際にChatGPTやGoogle AI Overviewでの引用獲得テストを繰り返し実施。机上の空論ではなく、実証データに基づいた「再現性の高い施策」を提供します。実際に自社サイトがAIの推奨ソースとして引用されている実績が、その効果を裏付けています。

３．SEOとLLMOを一気通貫でサポート

「SEOか、AI対策か」ではなく、両者を相互補完的なものとして捉え、トータルで支援します。既存のSEO対策の延長線上でLLMOを実施することで、検索エンジン経由の流入と、AI経由の質の高い（成約率の高い）流入の両方を最大化させることが可能です。

【提供プラン例】

LLMO単発診断プラン（単発200,000円～）

現状のAI適合度や競合との比較を分析し、改善レポートを提出します。

LLMO支援プラン（月額150,000円～）

AIが引用しやすい文脈設計やデータ構造の整備など、AI対策に特化した支援を行います。

SEO＋LLMOトータルプラン（月額200,000円～）

従来のSEO対策に加え、LLMOまでを一気通貫で内製チームが代行・支援します。

【今後の展望】

ウェブココルは本サービスを通じて、地域ビジネスを営む企業様がAI時代に取り残されることなく、むしろAIを味方につけて「地域No.1」のポジションを確立できるよう支援を拡大してまいります。今後も技術革新が続くAI・検索領域において、常に最新の検証に基づいたソリューションを提供し続けます。

【会社概要】

会社名：ウェブココル株式会社（URL(https://cocol.co.jp/)）

代表者：代表取締役 杉岡 玲生

所在地：福岡県福岡市中央区高砂2-1-4 オーキッドプレイス天神南204

設立 ：2020年7月

事業内容：SEOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/)、Webメディア運営(https://cocol.co.jp/media/)、SEO記事制作代行(https://challenge-seo.jp/seo-contents/)、LLMOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/local-llmo/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ウェブココル株式会社 広報担当：seo@cocol.co.jp

お問い合わせフォーム：https://challenge-seo.jp/local-llmo/