誰でも12月13日から3日間は、最大23％のポイントが戻ってくるYahoo!ショッピング「超PayPay祭」を本日より開催

LINEヤフー株式会社

Yahoo!ショッピング「超PayPay祭」特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年12月1日（月）正午から15日（月）まで、年末のお買い物をおトクに楽しめる大型キャンペーン「超PayPay祭（ちょうペイペイまつり）」（以下、本キャンペーン）を開催します。本キャンペーンは、PayPay株式会社、PayPayカード株式会社、LINEヤフー株式会社およびソフトバンク株式会社が、本日から実施している店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード」を利用すると、お得に食事やお買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭」（※1）の一環として開催します。

※1：「超PayPay祭」は、2025年12月28日（日）までの開催となります。

「Yahoo!ショッピング」は、普段よりもおトクに「PayPayポイント」を貯めたり、家電や日用品などのセール商品が購入できる大型キャンペーンを年に数回行っています。

本キャンペーンは、「Yahoo!ショッピング」の年内最後の大型キャンペーンとして、12月13日（土）から15日（月）の最終3日間（＋2時間）は、事前のお買い物など条件を満たすと、誰でも最大23％（※2）の「PayPayポイント（期間限定）」が戻ってきます。期間中のお買い物金額に応じてポイント付与率がアップするため、日用品のまとめ買いから、年末年始の準備、自分へのご褒美、大切な人へのプレゼントまでおトクに購入できる内容になっています。

※2:本キャンペーンで付与する「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

【Yahoo!ショッピング「超PayPay祭」概要】

■特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/

■企画・キャンペーン一覧

（1）条件を満たすと「PayPayポイント」最大23％戻ってくる

- 事前期間：2025年12月1日（月）12時00分～12日（金）23時59分- 最終3日間：2025年12月13日（土）0時00分～15日（月）25時59分- 内容：「Yahoo!ショッピング」での合計購入金額に応じて、最大＋8％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与します。さらに、ボーナスストアPlusや毎日5％などの通常キャンペーンと組み合わせることで、誰でも最大23％付与されます（一部エントリーなどの条件や特典ごとに付与上限あり）。

<最大23％内訳>

- 「超PayPay祭」限定

-事前期間に対象商品を購入いただくと、合計購入金額5,000円以上で＋5％、20,000円以上で＋8％

-当日の参加からでも、合計購入金額5,000円以上で＋4％、20,000円以上で＋6％

※合計購入金額は、「ショッピングクーポン（Yahoo!ショッピング発行、ストア発行）」が適用された後の金額に、送料・手数料等を加算した金額です。

- いつものおトク

-LINEアカウント連携で「PayPayポイント（期間限定）」毎日5％

-ボーナスストアPlus最大＋10％

（2）50％OFF以上を含む「超PayPay祭」特別商品

- 実施期間：2025年12月13日（土）0時00分～15日（月）25時59分- 内容：Ankerのイヤホンや甲羅組のカニ、エコバックスのロボット掃除機など、家電や食品、日用品をはじめとする「超PayPay祭」特別商品を販売予定です。半額以下で購入できる商品もあり、12月8日（月）正午より、一部商品を事前に公開予定です。

※掲載の内容（商品ラインアップ・価格など）は、変更となる場合があります。最新の情報は、実施期間中のカート確認画面にてご確認ください。

（3）クーポン特集

【その他のキャンペーン】

- 実施期間：2025年12月13日（土）0時00分～15日（月）25時59分- 内容：3万円以上（税込）で誰でも4回使える「1,500円OFFクーポン」などを配布します。

■Yahoo!おトク宝箱「超PayPay祭 宝箱くじ」

- 実施期間： 2025年12月1日（月）0時～12月28日（日）23時59分- URL：https://yahoo.jp/Pe3rBM

「Yahoo!おトク宝箱」では「超PayPay祭 宝箱くじ」を実施します。1日1回誰でも無料でくじを引くことができ、特別な時間が創れる体験型ギフト景品、人気のコンビニ商品や最大30万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」の他、Yahoo! JAPANが提供するサービスのお得なクーポンが当たります。



『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、今後もユーザーが「欲しいものがおトクに買える」キャンペーンや企画を実施し、満足度の高いお買い物体験を実現していきます。