「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025」全1665社中38位に選出

昨年より3ランクアップ、人的資本開発が高評価

アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプスアルパイン」）は、Forbes JAPANの企業の成長を見据えた女性活躍推進を応援する「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025」において、企業部門で全1665社中第38位に選出されました。昨年から3ランクアップし、アルプスアルパインの人的資本開発の取り組みが高く評価された結果です。



















表１．調査対象カテゴリ表





Forbes JAPAN WOMEN AWARDは、女性のリーダーシップ、イノベーション、社会貢献など、さまざまな分野で優れた成果を上げた「最も輝く女性」と「女性が最も活躍する企業」を表彰するアワードです。2016年に開始され、今年で10年目を迎えます。企業部門と個人部門で構成され、女性活躍にインパクトを与える企業と個人を選出します。アルプスアルパインは今回、調査対象カテゴリの全項目において中央以上の点数となり、総合点60.05で38位となりました。アルプスアルパインでは、誰もがお互いを尊重し、活き活きと仕事ができる状態を目指し、以下の取り組みを進めています。・2025年度に「アルプスアルパイングループ人権方針」を制定・2025年度に内閣府が実施する「女性に対する暴力をなくす運動」へ賛同・2024年度に結婚・離婚後も旧姓で働くことが可能なビジネスネームの導入・妊娠による悪阻や授乳時に使える休憩室の設置今後もアルプスアルパインは、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンを尊重し、すべての社員が能力を最大限に発揮できる環境づくりに努めてまいります。

本件に関するお問合わせ先アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部PR課電話050-3613-1581（部門直通）E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com関連リンク参照