西武バス株式会社(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：塚田 正敏)では、西武バス川越営業所(埼玉県川越市)の路線バス車両1台に、川越市のマスコットキャラクター『ときも』と西武バス公式マスコットキャラクター『エンジェ』のコラボレーションをモチーフにしたデザインの車体ラッピングを施した「エンジェラッピングバス」を12月3日(水)より運行いたします。

西武バスでは、沿線地域の活性化を目的として、西武バス公式マスコットキャラクター『エンジェ』と沿線自治体がコラボレーションしたラッピングバスを各所で運行しています。これは、日頃よりバスをご利用いただいているお客さまへの感謝の気持ちを伝えるとともに、通勤・通学などの移動手段としてだけではなく、多くの方々にバスに対して一層親しみを感じていただき、バスへの関心や楽しさを体験していただくために企画されたものです。

今回の「エンジェラッピングバス」は、「川越市の魅力発信」をテーマに『ときも』と『エンジェ』をバス車体各所に配し、沿線地域の皆さまの目に留まり、親しんでいただけるデザインとなっております。

また、12月3日(水)～12月25日(木)の期間中は、昨年も大好評だった「クリスマスバス」として、車内をクリスマス仕様に装飾した特別仕様で運行します。

さらに、12月21日(日)には、「クリスマスバス」にサンタクロースに扮した西武バス社員が乗車し、小学生以下のお客さまや、ご希望されたお客さまに「乗車記念カード」を配布します。皆さまお誘い合わせの上、ぜひご乗車ください。

西武バスでは、西武グループの「でかける人を、ほほえむ人へ。」というグループビジョンのもと、今後もお客さまの声、地域住民の皆さまの声を大切に、新たなる感動の創造に努めてまいります。





詳細は以下の通りです。





左側面デザイン

路線バスイメージ図 西武バス川越営業所 A4-677号車 「エンジェラッピングバス」









【別紙】『エンジェラッピングバス』概要

■エンジェラッピングバス

1.コンセプト

川越市の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に、市内の名所や文化を象徴するモチーフを車体全体にデザインとして取り入れました。川越市のマスコットキャラクター『ときも』と、西武バス公式マスコットキャラクター『エンジェ』が川越の名所に登場する構成とすることで、親しみやすさと楽しさを感じられるPRデザインに仕上げています。





2.デザイン(イメージ)

左側面：川越市の象徴的な風景写真を車体に散りばめ、街の魅力を表現。

左側面デザイン





右側面：川越花火と川越水上公園のプールをモチーフに、夏らしい華やかさと爽やかな雰囲気を表現。

右側面デザイン





リア面：「時の鐘」を中心に、市の鳥「雁」と市の花「山吹」をあしらい、川越の歴史と自然の魅力を表現。

リア面デザイン





3.運行開始

2025年12月3日(水)～





4.運行系統

西武バス川越営業所管内

川越駅西口～南大塚駅南口間、本川越駅～今福中台間、本川越駅～川越グリーンパーク間など





5.西武バスホームページ「位置情報」でのバス位置情報提供について(※対応予定)

西武バス公式ホームページ「位置情報」検索にて、「エンジェバス」の走行位置を確認することができます。

※バス位置情報を確認できるのは「エンジェバス」運行中の場合に限ります。車両運用の都合上、運行していない場合もございます。





走行位置確認









■クリスマスバス

1.運行営業所

西武バス川越営業所





2.運行時期

2025年12月3日(水)～12月25日(木)

※車両運用の都合等により、運行しない日がある場合がございます。





3.運行系統

「クリスマスバス」としての運行期間中、西武バスホームページ「エンジェのへや」にて、平日は運行系統、土曜・日曜は運行系統・運行時刻を掲載する予定です。

エンジェのへや： https://www.seibubus.co.jp/angeroom/









■サステナビリティについて

・西武グループの「サステナビリティアクション」

西武グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを「サステナビリティアクション」として推進しています。

社会課題や当社の事業環境を踏まえて、特に取り組むべき6つのマテリアリティ(重要テーマ)を設定し、各種取り組みを進めています。

詳細ページ： https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/