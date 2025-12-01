NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、運送事業者向けに特化した法人向けテレマティクスサービス「LINKEETH スマート運送」（以下 本サービス）の提供を、2025年12月1日より開始します。

本サービスの提供を通じて、運送事業者が抱えるさまざまな課題に対してDX化による改善・働き方改革を支援し、より効率的な業務運営の実現に貢献します。





１．背景

物流関連法の改正により、運送事業者には時間外労働を年間960時間以内に抑えることが義務付けられ、労働時間の適切な管理と業務の効率化がこれまで以上に重要な課題となっています。加えて、物流業界全体では、慢性的なドライバー不足や高齢化、長時間の荷待ちといった複数の構造的課題が顕在化しており、業界全体での対応が求められています。

こうした状況下において、運送事業者は、働き方改革の推進とともに、収益性や業務効率の向上という難しい課題への対応をしていく必要があります。

NTTドコモビジネスが提供する本サービスは、これらの複合的な課題を解決するために設計されています。具体的にはドライバーの日報作成を効率化し、長時間労働の削減を支援します。さらに、走行状況や作業ステータスをリアルタイムで把握できるため、関係者間の連絡負担を軽減し、業務効率を向上させます。また、配送遅延の事前検知により、迅速な計画見直しが可能となり、円滑な輸配送に貢献します。





２．本サービスの概要

本サービスは、ドライバーおよび運行管理者の業務効率化と負担軽減を支援する機能を備えています。

具体的な提供機能は以下の通りです。

（１）配送計画と走行実績の予実管理

配送計画を取り込み、予定と実績の管理が行えます。ドライバーはスマートフォンで配送計画を確認することが可能です。

また、渋滞などにより遅延が発生した場合、遅延状況を検知し管理者に通知が送られます。これにより、計画の

見直しや早期の対応が可能になります。





（２）作業ステータスの確認、労働状況の可視化

車両の現在地、荷待ち中や荷役中などの作業ステータスをリアルタイムで確認できます。

また作業ステータスは配送実績に付加され、適切な休憩取得など1日の勤務状況を管理することが可能です。









（３）車両位置の共有

運行管理者は車両の位置を地図上で閲覧することが可能です。また、荷主などに対し、指定した車両のみ位置情報を公開することが可能です。荷主・配送担当者・ドライバー間での進捗確認の電話対応が不要となり、業務負担を軽減します。





（４）日報作成/管理

配送計画をもとに出発/到着時刻などを日報に自動で反映させます。また、日報をデジタル化することで、紙ベースでの管理から脱却が可能となります。日報作成にかかる時間や管理コストを削減します。









＜サービスイメージ＞





３．サービスの特長

（１）既設のデジタコ※1との連携

本サービスは、『traevo Platform』※2と連携しており、お客さまが現在ご利用中の対応デジタコをそのまま活用し、本サービスをご利用いただくことが可能です。





（２）AI配車計画サービスとの連携

『LYNA 自動配車クラウド』※3で作成した配車計画をcsvで出力し、本サービスにそのまま取り込むことが可能です。配車計画の作成から運行管理まで一気通貫した業務管理が可能になります。

また、配送計画作成ツール（当社提供）で作成した配車計画を本サービスに取り込むことも可能です。





（３）運送業務DX化に向けたさまざまなご提案

本サービスをご利用いただくことで走行実績データを収集することが可能です。お客さまのご要望に合わせて、受注データなどと掛け合わせたデータ分析、業務改善、収益向上を目的とした簡易コンサルなどご提案することが可能です。またDXに取り組む前段階としての課題の可視化、解決に向けた実施計画の策定支援など、お客さまごとの個別相談にも柔軟に対応します。全体最適を見据えた総合的なソリューションのご提供を目指します。





４．提供開始日

2025年12月1日





５．利用料金・お申し込み方法

NTTドコモビジネス営業担当までお問い合わせください。





６．今後の展開

NTTドコモビジネスは、本サービスを活用した運送業務のDX化をさらに推進し、運送事業者の業務効率向上を支援します。これにより、運送事業者自身が効率的な配車管理や稼働管理を行える環境の提供をめざします。





※1 デジタコとは、デジタルタコグラフの略称です。デジタルデータとして車両の運行状況を自動で記録する装置です。

※2 traevo Platformとは、株式会社traevoが提供する動態管理プラットフォームサービスです。

対応するデジタコについてはお問い合わせください。

※3 LYNA 自動配車クラウドとは、株式会社ライナロジクスが提供する完全AI自動配車サービスです。









「NTT コミュニケーションズ株式会社」は 2025 年 7 月 1 日に社名を「NTT ドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域 DX のプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









【関連リンク】

LINKEETH スマート運送

https://www.ntt.com/business/services/linkeeth/lp/linkeeth/service/smart_logistic.html