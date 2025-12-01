ポータブル電源とクリーンエネルギー分野のパイオニアとして、15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社(本社：東京都千代田区、以下BLUETTI)は、2025年12月1日(月)より自動車の走行中にポータブル電源を最大1,200Wで急速充電し、さらに自動車用バッテリーの最適化まで可能にする新世代の走行充電器「Charger2」を発売いたします。





BLUETTI新作‐最大1200Wの走行充電器「Charger 2」





「Charger2」は、従来のシガーソケット充電比で約13倍の高速化を実現するとともに、ポータブル電源から車のバッテリーへ電力を供給する“リバース充電”にも対応。これにより、車とポータブル電源の間で双方向に電力をやり取りできる、まったく新しい車載電力体験を提供します。









■BLUETTI「Charger」について

BLUETTIの走行充電ソリューションである「Charger」シリーズは、車のオルタネーターで発電された余剰電力をポータブル電源の充電に適した電力に昇圧し、走行中に効率良く充電できることを目的に開発されました。

2024年11月に登場した初代モデル「Charger1」は、BLUETTI製だけでなく他社製ポータブル電源にも最大560Wで急速充電できる業界初のモデルとして注目され、発売以降グローバルで5万台以上を販売し、多くのユーザーから高い評価を得ています。









■新製品「Charger2」について

「Charger2」は「Charger1」の上位モデルとして、電力性能、安全機能、自動車用バッテリーへのアプローチなど、あらゆる面を大幅に進化させた次世代モデルです。車のオルタネーターからポータブル電源へは最大1,200Wの高出力で充電できるほか、ポータブル電源から自動車用バッテリーへ電力を供給する“リバース充電”にも対応。ジャンプスタート、トリクル充電、自動メンテナンスといった高度なバッテリーケア機能を1台で実現します。

これにより、ポータブル電源と自動車用バッテリー間で双方向に電力をやり取りする、新しい車載電力スタイルを可能にしました。









■最大1,200Wで“約13倍の高速化”を実現

「Charger2」は、従来のシガーソケット充電と比べて約13倍となる最大1,200Wの高出力でポータブル電源を充電できるようになり、従来なら10時間以上かかっていた1,000Wh級のモデルでも、わずか1時間の走行でフル充電が完了します。

さらに、最大600Wのソーラー入力にも対応。オルタネーターとソーラーパネルの双方から同時にエネルギーを取り込むことで、車両自体を“移動する発電所”のように活用できます。

長距離ドライブ、車中泊、災害時の電力確保など、さまざまな場面で圧倒的な電力供給力を発揮します。









■走行充電器から「All-in-One自動車電源管理システム」へ進化

「Charger2」は、単なる急速充電器にとどまらず、車両全体の電力を統合的に管理するシステムへと進化しました。





● BLUETTIアプリ連携により、電力状態をリアルタイムで確認

● 1台の「Charger2」で複数のBLUETTIポータブル電源を制御・充電

● 走行／停車の切り替えに応じて充電を自動オン・オフ

● 車中泊の冷蔵庫や照明への“電力途切れゼロ”を実現





取り付け後すぐに使えるプラグアンドプレイ方式のため、車中泊から商用車両まで、誰でも簡単に本格的な電源システムを構築できます。

また、アクセサリー「BLUETTI HUB D1」DC増設コンセントを使用すれば、車載オルタネーターやソーラーパネルから取得した電力を、12V/24Vの2種類のDC出力として最大700Wで供給可能。複数のデバイスへ同時に給電できるため、車中泊での冷蔵庫、照明、換気ファンなどの同時利用にも対応し、より快適で安定した車載電力環境を提供します。









■自動車用バッテリーを守る「3つのリバース充電モード*1」

「Charger2」は、ポータブル電源に蓄えた電力を自動車用バッテリーに逆方向で供給できる“リバース充電モード”を搭載しています。

バッテリーが低下してエンジンがかからなくなった際にポータブル電源の電力で始動できるジャンプスタート、常に適切な電圧を維持するトリクル充電、そして制御されたパルス電流を流してバッテリーの絶縁抵抗を下げ、性能回復や長寿命化を促すオートメンテナンスの3つの機能を利用することができます。

これらの機能により、自動車用バッテリーのトラブルを未然に防ぎ、車両を長く安心して使用できる環境を整えます。





*1リバース充電モードは、「Charger2」に下記のBLUETTIポータブル電源/拡張バッテリーが接続されている場合にのみ有効です。

対応機種：B230、B300、B300K、B500K、AC200MAX、AC200L、Apex300









■使いやすさ・安全性・互換性の大幅強化

Charger2」では、過電流、過電圧、低電圧、温度管理などあらゆる保護機能が強化され、「安全性・互換性・使いやすさがさらに向上しました。

BLUETTI製に限らず、市販されているポータブル電源の約95％に対応し、接続されたモデルを自動で認識して最適な電力に調整します。ユーザーは製品を選ばず、より柔軟に電力システムを構築できるようになりました。「Charger1」で好評だった“取り付けの容易さ”はそのままに、既存の配線を変える必要がなく、本体を交換するだけで「Charger2」へスムーズにアップグレードできます。すでにCharger 1を利用しているユーザーでも安心して導入できます。









■新製品発売記念キャンペーン

新世代走行充電器「Charger2」の発売を記念し、期間限定のお得なキャンペーンを実施いたします。





1.【「Charger1」ユーザー様限定アップグレード特典】

「Charger1」をご使用中のお客様は、特別価格19,980円にて「Charger2」へお乗り換えいただけます。

従来モデルからスムーズに交換できる設計のため、配線変更も不要で、そのまま最新モデルへアップデート可能です。

詳しくは、特設ページよりご確認ください。





特設ページ： https://www.bluetti.jp/pages/charger-2-trade-in





※本特典は、2025年11月30日までのご購入分に限り適用されます。1か月限定で、2025年12月1日～12月31日まで実施いたします。





2.【早割期間限定セール】

発売記念として、期間限定で 48％OFFの早割セールを実施いたします。

新世代の走行充電体験を、通常より大幅にお得な価格でご購入いただける特別な機会です。

また、各公式販売店舗にて下記クーポンコードを入力すると、さらに5％OFFとなります。





BLUETTI公式サイト ： CHARGER2PR

BLUETTI公式楽天市場店： 3VR6-6IHM-MZHK-I152

BLUETTI公式Amazon店 ： CHARGER2





※割引率や特典内容は販売期間や販売会場によって異なります。詳細につきましては、各販売会場の製品ページにてご確認ください。









■製品詳細





BLUETTI「Charger 2」





製品名 ：Charger2

希望小売価格(税込) ：131,600円

サイズ ：265 × 169 × 69.7mm

重量 ：1.59kg





●保護機能

IP20、逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧保護、低電圧保護





●車載バッテリー入力／出力(ALT)

12.8V ＝ 62.5A / 25.6V ＝ 31.3A(最大800W)





●双方向電源ポート(BAT)

19.2V ＝ 52A / 25.6V ＝ 39A / 51.2V ＝ 19.5A(最大1,000W)





●ソーラー入力

13V～50V、20A(最大600W)





●ポータブル電源への出力(充電)

12V～56V ＝ 24A(最大1,200W)





●48V DCパネル(Hub D1)ポート

40V～58.5V ＝ 12.5A(最大600W)





●付属ケーブル：車載バッテリーケーブル、MC4入力ケーブル、

MC4出力ケーブル、ソーラー充電ケーブル、

双方向電源ケーブル





製品ページ： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-charger-2-alternator-solar-charger









■BLUETTIについて





BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、300万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。





＜会社情報＞

会社名 ：BLUETTI JAPAN株式会社

代表 ：張 弩弩

設立 ：2021年3月(日本設立)

所在地 ：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売









公式サイト： https://www.bluetti.jp/

X ： https://x.com/bluetti_Japan

Instagram ： https://www.instagram.com/bluettijapan/

Facebook ： https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE ： https://page.line.me/073mvgwh

YouTube ： https://www.youtube.com/@bluettijapan