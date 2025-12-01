24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下当社）は、2024年7月に締結した奈良県との包括連携協定に基づき、環境保全に関する取り組みとして、一般財団法人「奈良の鹿愛護会」と連携し、奈良公園の清掃活動を2025年11月27日（木）に実施いたしました。

当社は、2024年7月11日に奈良県と締結した包括連携協定において、「スポーツ振興・健康増進」や「環境の保全」など複数の分野で連携・協力を推進しています。本協定に基づき、奈良県の象徴であり国の天然記念物である「奈良のシカ」が安心して暮らせる環境づくりを目的に、地域・生態系・観光の視点から奈良公園内の清掃活動を推進しています。 奈良公園の鹿は、インバウンド観光客増加に伴う環境問題により生息環境が脅かされています。特に、観光客が放置したビニール袋などのゴミの誤飲が深刻で、奈良の鹿愛護会による近年の調査では、死亡した鹿の胃からビニールが見つかる事例が年間数十件報告されています。また、不適切な餌やりや過度な接触が、鹿の生態に悪影響を及ぼしていることも指摘されています。観光地・奈良においては、『観光』と『自然環境』が持続的に共存できる環境づくりが、地域全体で早急に取り組むべき重要課題となっています。 当日は、当社社員および県内FC加盟店関係者の計16名が参加し、地元企業やボランティアの皆様とともに、公園内の歩道や芝生広場に落ちたペットボトルやポリ袋などのゴミを収集しました。回収量は5.5kgに上り、なかでも鹿の誤飲につながりやすい小さなビニール片や包装材が多く確認されました。これらの結果から、継続的なマナー啓発や環境保全活動の必要性を強く感じる機会となりました。 参加者からは、以下のような感想が寄せられました。「奈良公園で実際にゴミを拾ってみると、見落としがちな小さなゴミが多く、これが鹿の命に関わることを実感した。鹿にとっては、まさに死活問題。地域の一員として、できることから行動していく大切さを改めて感じた」「観光客が多く訪れる場所だからこそ、ほんの少しのマナーが大きな違いを生むことを痛感。鹿たちが安心して暮らせる奈良公園を守る活動を、これからも継続していきたい」 当社は、パーパスである「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現を目指し、地域とともに健康的で持続可能な社会の実現に取り組んでいます。今後も奈良県および「奈良の鹿愛護会」と連携し、奈良公園周辺の定期的な清掃活動や観光客向けのマナー啓発への協力を継続し、地域社会の一員として環境保全に取り組んでまいります。

奈良県とFast Fitness Japanの包括連携協定について

2024年7月11日、奈良県と当社が、「スポーツ振興・健康増進」をはじめとする複数分野において相互連携を行う包括連携協定を締結しました。 協定の目的は、県民の健康寿命の延伸と、活力あふれる地域社会の実現に向けて、両者の人的・物的リソースを活用しながら県内における地域活性化および県民サービスの向上を図ることです。 主な連携項目は以下の通りです。・スポーツ振興・健康増進に関すること国スポ・全スポに向けたアスリート支援。また、子どもから高齢者までの健康づくりに至る施策への協力・インクルーシブ社会の実現に関すること障害のある方、一人ひとりの思いを実現するための施策への協力・環境の保全に関すること世界に誇れる奈良公園の保全から地域の景観・環境保全に至る施策への協力・用地活用に関すること奈良県の未来に活きる地域創生に資する特色あるまちづくりの推進への連携・協力・その他、地域社会の活性化および県民サービスの向上に資することについて、双方が合意した取組に関すること

・一般財団法人 奈良の鹿愛護会 公式サイト： https://naradeer.com/

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

