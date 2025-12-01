叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）は、沿線の京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）、京都芸術大学（京都市左京区、学長：佐藤卓）と包括連携協定を締結し、両大学の特色を活かしつつ、芸術を通じての地域活性化や、人材育成、文化振興を推進し、沿線の魅力向上に貢献していく取り組みを行っています。その一環として、２０２５年１０月２５日（土）～１２月７日（日）に「未来のえいでん」アートプロジェクトと題し、叡山電車のホームや待合室、看板枠などを舞台に両大学の学生や教員が作品を発表していますが、最後の週末となる１２月６日（土）と７日（日）に本プロジェクトに参加した両大学の学生が制作した作品について、自ら現地で直接説明する「『未来のえいでん』特別鑑賞ＤＡＹ」を開催します。

「『未来のえいでん』特別鑑賞ＤＡＹ」の概要

開 催 日 ２０２５年１２月６日（土） １３：００～１５：３０ １２月７日（日） １０：００～１２：３０内 容 「未来のえいでん」アートプロジェクトに参加した京都芸術大学・京都精華大学の学生が制作した作品について、自ら現地で直接ご説明します。開催場所 １２月６日（土）・出町柳駅２・３番線ホーム「trace nest」・出町柳駅改札内路線図モニター上「巡り合った（ことのない）人々＠出町柳駅」・茶山・京都芸術大学駅上りホーム、下りホーム「鉄路のうた一次の１００年のために」・一乗寺駅下りホーム「うねる形」・修学院駅下りホーム看板枠「当たり前のこと」・宝ケ池駅構内通路４番線ホーム側「景色」・三宅八幡駅上りホーム、下りホーム「Talisman、裂かれた木片、３.８mihachi」・八瀬比叡山口駅駅テラス「電気と移動」・岩倉駅下りホーム「１０年後おみくじ」・木野駅下り線路脇「あっちむいてホイ」・京都精華大前駅上りホーム「コマの中のわたし」・二軒茶屋駅上りホーム「ホームの向こうの物語」・市原駅ホーム向かい「on on on.」・二ノ瀬駅下りホーム「子供の頃」・貴船口駅待合室「令月」「鞍馬景」１２月７日（日）・出町柳駅３番線看板枠「１００年後のあなたへ」・修学院駅下りホーム看板枠「当たり前のこと」・宝ケ池駅２・３番線ホーム「日々の中で」・岩倉駅上りスロープ「わたしたちの『えいでんクロニクル』」・木野駅下りホーム「みんなの駅長」（１２時まで）・貴船口駅ホーム「奉納絵馬」・鞍馬駅待合室「天狗道 魔縁 カラス、天狗道 魔縁 イヌ」

「未来のえいでん」アートプロジェクトについて

開催期間 ２０２５年１０月２５日（土）～１２月７日（日）開催場所 叡山電車の施設内等開催時間 初発から終発まで（貴船口駅待合室「令月」は１０：３０～１６：３０）観 覧 料 無料（会場までの交通費は別途必要）そ の 他 作品の詳しい展示場所は、会期中に「１００周年特設サイト」または配布するマップでご確認ください。主 催 叡山電鉄株式会社共 催 京都芸術大学、京都精華大学パンフレットイメージ

（表面）

（裏面）

京都精華大学、京都芸術大学と叡山電鉄の３者連携プロジェクトについて当社と包括連携協定を締結している京都精華大学、京都芸術大学とともに、３者連携プロジェクトを実施し、２０２５年度に２つのテーマの取り組みを実施しています。（１）目的①叡電沿線が芸術系大学の集まる文教エリアであることの認知度向上と魅力発信②沿線地域住民との交流促進および社会貢献の推進③プロジェクトを通じた実践的な学びの提供（２）実施期間２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日（３）実施テーマ①「鞍馬地区の活性化」ソーシャルデザインプロジェクト両大学において授業を開講し、鞍馬地区を代表する方々へのインタビューを実施。座学およびフィールドワークを通じて地域理解を深め、活性化を目的とした企画を提案します。両大学の学生が、地域の方々と協力して鞍馬の活性化に取り組みます。②「未来のえいでん」地域の人々の歴史、文化に寄り添ってきた叡山電車。両大学の学生が、身近な鉄道と地域を新しい視点で見つめ直し、作品を制作します。駅や車両などに展示して、お客さまにご覧いただきます。

https://newscast.jp/attachments/Lo7AMc0jPIiaKKzGIY7o.pdf