フリーランスの単価を＋10万円アップ保証。常駐エンジニア特化型エージェント「常駐Plus10エージェント」を正式リリース
ネクスライド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：清水泰孝）は、ITフリーランスエンジニア向けに「単価＋10万円アップ保証（※条件あり）」の新サービス「常駐Plus10エージェント」を正式リリースしました。本サービスは、フル常駐（週5日）で稼働できるエンジニアを対象とし、現状単価より必ず＋10万円以上を保証し、案件にアサインするものです。（※詳細条件は保証規定をご確認ください）
サービスページより抜粋。
サービスページ：https://www.nexride.jp/jyouchu-plus10
【背景】常駐エンジニアの希少性が上昇
ITエンジニアのリモート志向が高まる一方、セキュリティ要件や業務特性、プロジェクト規模の観点からフル常駐を求める企業ニーズは依然として高く存在しています。
しかし市場では以下のような課題が生まれています。
・フル常駐できるエンジニアが減っている
・需給ギャップにより価値が上がっている
・市場価値が単価に十分反映されていない
・商流が深く単価が上がりにくい
これらの状況を踏まえ、「フル常駐という希少価値を、エンジニアの報酬に適正反映させるサービス」として「常駐Plus10エージェント」を開始しました。
［特徴1］現単価より必ず＋10万円アップ（フル常駐必須）
前案件の報酬エビデンスを基準に、当社が提示するフル常駐案件へアサインされた場合、差額が10万円未満なら当社が負担し、実質＋10万円を保証します。
（※条件）虚偽申告・エビデンス未提出・フル常駐以外は保証対象外。
［特徴2］常駐ニーズの強い企業案件に特化
元請け・大手Sier・事業会社など、フル常駐前提の高単価案件を中心にご紹介します。
［特徴3］商流の浅い常駐案件により、報酬改善を実現しやすい仕組み
当社は元請け企業・事業会社を中心とした“商流の浅い常駐案件”を多数保有しており、エンジニアの経験・スキルが報酬に反映されやすい環境を整えています。
［特徴4］最短1～5営業日で案件紹介
スキルシートおよび報酬エビデンス提出後、最短1日で案件紹介が可能です。
［特徴5］強引なアサインなし
保証対象案件がない場合は、通常のフリーランス案件としてご案内します。案件の特徴上商流の浅い案件の紹介が可能です。
■ 対象となるエンジニア
・フル常駐（週5日）で稼働可能なITフリーランスエンジニア
・正社員から独立を検討している方（現在給与を基準に＋10万円を調整）
・SESで商流を浅くして単価を上げたい方
・常駐対応が可能なエンジニアとして市場価値を最大化したい方
※リモート希望者も登録は可能（ただし保証対象外）
■ 対応職種
インフラエンジニア
アプリケーション開発（バックエンド／フロントエンド）
PM／PMO
QA（品質保証）
セキュリティエンジニア
データエンジニア
AIエンジニア・MLOpsエンジニア
運用保守
ITサポート・ヘルプデスク ほか
■ 解決する課題：企業側
・フル常駐可能な人材が不足
・リモート希望ばかりで採用が困難
・即戦力エンジニアの確保が難しい
■ 解決する課題：エンジニア側
・常駐できる価値が単価に反映されない
・商流が深く単価が伸びない
・実力が正しく評価されない
・独立初案件の単価が不安
当社は、常駐可能という希少価値を正しく評価し、エンジニアと企業双方にとって最適なマッチングを実現します。
■ お問い合わせ
ネクスライド株式会社
広報担当：清水
Mail：info@nexride.co.jp
■ 会社概要
会社名：ネクスライド株式会社
設立日：2022年12月27日
代表者：代表取締役 清水 泰孝
役員：取締役 柴田 泰成
資本金：5,100万円
所在地：東京都港区新橋2丁目20-15-601 新橋駅前ビル1号館 6階 BISTATION
Mail：info@nexride.co.jp
会社サイト：https://www.nexride.jp/
事業内容：システム開発事業／SES・人材エージェント事業／デジタル業務再設計（Real DX）事業
許可番号：有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-315603