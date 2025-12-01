フリーランスの単価を＋10万円アップ保証。常駐エンジニア特化型エージェント「常駐Plus10エージェント」を正式リリース

ネクスライド株式会社

ネクスライド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：清水泰孝）は、ITフリーランスエンジニア向けに「単価＋10万円アップ保証（※条件あり）」の新サービス「常駐Plus10エージェント」を正式リリースしました。本サービスは、フル常駐（週5日）で稼働できるエンジニアを対象とし、現状単価より必ず＋10万円以上を保証し、案件にアサインするものです。（※詳細条件は保証規定をご確認ください）

サービスページより抜粋。

サービスページ：https://www.nexride.jp/jyouchu-plus10

【背景】常駐エンジニアの希少性が上昇

ITエンジニアのリモート志向が高まる一方、セキュリティ要件や業務特性、プロジェクト規模の観点からフル常駐を求める企業ニーズは依然として高く存在しています。

しかし市場では以下のような課題が生まれています。

・フル常駐できるエンジニアが減っている

・需給ギャップにより価値が上がっている

・市場価値が単価に十分反映されていない

・商流が深く単価が上がりにくい

これらの状況を踏まえ、「フル常駐という希少価値を、エンジニアの報酬に適正反映させるサービス」として「常駐Plus10エージェント」を開始しました。

［特徴1］現単価より必ず＋10万円アップ（フル常駐必須）

前案件の報酬エビデンスを基準に、当社が提示するフル常駐案件へアサインされた場合、差額が10万円未満なら当社が負担し、実質＋10万円を保証します。

（※条件）虚偽申告・エビデンス未提出・フル常駐以外は保証対象外。

［特徴2］常駐ニーズの強い企業案件に特化

元請け・大手Sier・事業会社など、フル常駐前提の高単価案件を中心にご紹介します。

［特徴3］商流の浅い常駐案件により、報酬改善を実現しやすい仕組み

当社は元請け企業・事業会社を中心とした“商流の浅い常駐案件”を多数保有しており、エンジニアの経験・スキルが報酬に反映されやすい環境を整えています。

［特徴4］最短1～5営業日で案件紹介

スキルシートおよび報酬エビデンス提出後、最短1日で案件紹介が可能です。

［特徴5］強引なアサインなし

保証対象案件がない場合は、通常のフリーランス案件としてご案内します。案件の特徴上商流の浅い案件の紹介が可能です。

■ 対象となるエンジニア

・フル常駐（週5日）で稼働可能なITフリーランスエンジニア

・正社員から独立を検討している方（現在給与を基準に＋10万円を調整）

・SESで商流を浅くして単価を上げたい方

・常駐対応が可能なエンジニアとして市場価値を最大化したい方

※リモート希望者も登録は可能（ただし保証対象外）

■ 対応職種

インフラエンジニア

アプリケーション開発（バックエンド／フロントエンド）

PM／PMO

QA（品質保証）

セキュリティエンジニア

データエンジニア

AIエンジニア・MLOpsエンジニア

運用保守

ITサポート・ヘルプデスク ほか

■ 解決する課題：企業側

・フル常駐可能な人材が不足

・リモート希望ばかりで採用が困難

・即戦力エンジニアの確保が難しい

■ 解決する課題：エンジニア側

・常駐できる価値が単価に反映されない

・商流が深く単価が伸びない

・実力が正しく評価されない

・独立初案件の単価が不安

当社は、常駐可能という希少価値を正しく評価し、エンジニアと企業双方にとって最適なマッチングを実現します。

■ お問い合わせ

ネクスライド株式会社

広報担当：清水

Mail：info@nexride.co.jp

■ 会社概要

会社名：ネクスライド株式会社

設立日：2022年12月27日

代表者：代表取締役 清水 泰孝

役員：取締役 柴田 泰成

資本金：5,100万円

所在地：東京都港区新橋2丁目20-15-601 新橋駅前ビル1号館 6階 BISTATION

Mail：info@nexride.co.jp

会社サイト：https://www.nexride.jp/

事業内容：システム開発事業／SES・人材エージェント事業／デジタル業務再設計（Real DX）事業

許可番号：有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-315603