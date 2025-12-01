全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、忠臣蔵を題材にした映画作品を12月2日（火）より4週連続で放送します。この機会にどうぞお楽しみください。

１．「忠臣蔵特集」放送スケジュール

師走の風物詩といえば「忠臣蔵」。今年も、忠臣蔵を題材にした映画作品をラインアップしました。今年は「假名手本忠臣蔵」、「義士始末記」、「赤穂浪士」、「赤穂城断絶」をお届けします。HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/chushingura-sp/

■12月2日（火）夕方6時～ 映画「假名手本忠臣蔵」

【出演者】市川猿之助 有馬稲子 高千穂ひづる 嵯峨三智子 水谷八重子 ほか【スタッフ】監督：大曾根辰夫 脚本：井手雅人 撮影：石本秀雄 製作：白井和夫【クレジット表記】©1962 松竹株式会社

■12月9日（火）夕方6時～ 映画「義士始末記」

【出演者】島田正吾 岡田茉莉子 岩下志麻 川津祐介 ほか【スタッフ】監督：大曾根辰夫 脚本：野村南海男 撮影：石本秀雄 製作：白井和夫【クレジット表記】©1962 松竹株式会社

■12月16日（火）よる7時～ 映画「赤穂浪士」

【出演者】片岡千恵蔵 中村錦之助（萬屋錦之介） 東千代之介 大川橋蔵 ほか【スタッフ】原作：大佛次郎 監督：松田定次 脚本：小国英雄 【クレジット表記】©東映

■12月23日（火）よる7時～ 映画「赤穂城断絶」

【出演者】萬屋錦之介 千葉真一 松方弘樹 渡瀬恒彦 丹波哲郎 ほか【スタッフ】原作・脚本：高田宏治 監督：深作欣二【クレジット表記】©東映

２．掲載時のお願い

■作品紹介画像のトリミングは不可とします。

■BS12 トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。