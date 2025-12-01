team¥ー¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÁ¤¯ ¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤â±Ô¤¤ÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯¼Ò²ñÇÉÉñÂæ¤¬¾å±é·èÄê
team¥ー¥Á¥§ー¥ó¼çºÅ¡¢Âè21²óËÜ¸ø±é¡Ø·ÕÛù¤ÎÅÓ¡Ù¤¬2026Ç¯1·î22Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯1·î26Æü (·î)¤ËµÈ¾Í»û¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûËÜÄ® 1-33-22¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£http://confetti-web.com/@/teamkeychain21
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://www.teamkey-chain.net/1907Ç¯¡ÖË¡Î§Âè11¹æ¡ÊÄÌ¾Î¡ÖáúÍ½ËÉ¥Ë´Ø¥¹¥ë·ï¡×¡Ë¡×À©Äê¡¡ÉâÏ²´µ¼Ô¤ò³ÖÎ¥1931Ç¯¡ÖáúÍ½ËÉË¡¡×¡ÊµìË¡¡ËÀ©Äê¡¡Á´´µ¼Ô¤¬³ÖÎ¥ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¤é¤¤¸©±¿Æ°¡×¤¬¹¤¬¤êÌ±´±¤¬¶¨ÎÏ¤·´µ¼Ô¤ò¶¯À©³ÖÎ¥¤·¡¢¡Ö°äÅÁÉÂ¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬Î®¤ì´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÏÎ¥»¶¡¦¿´Ãæ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿1943Ç¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥í¥ß¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ìÆüËÜ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì»Ï¤á¤ëÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Ï³ÖÎ¥À¯ºö¤ò²ò½ü¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¤é¤¤¸©±¿Æ°¡×¤ò¶¯²½¤·¡¢1953Ç¯¾åµË¡°Æ¤ò²þÄû¤·¤¿¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡¡×¤òÀ©ÄêÍ¥À¸³Ø¡ÊÉÔÎÉ¤Ê»ÒÂ¹¤Î½ÐÀ¸¤òËÉ»ß¡¦ÊìÂÎÊÝ¸î¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¡×¤¬1948Ç¯¤ËÀ©Äê¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï°äÅÁÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃÇ¼ï¼ê½Ñ¡¢ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤«¤é¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤¢¤ê¶ÈÉÂ¡¢¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¡¢°äÅÁÉÂ¡¢¶¯¤¤´¶À÷ÎÏ¡×¤È¤µ¤ìÂ³¤±Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¶¯À©³ÖÎ¥¤ò¤µ¤ì¡¢´°¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤º´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿Í¸¢¤òÌµ»ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤ÎË¡Îá¤Ï1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿1998Ç¯¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡°ã·û¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡×¤òµ¯¤³¤·¡¢ÁÊ¾õ¤ò·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄó½Ð2001Ç¯¤Ë·§ËÜÃÏºÛ¤Ç¸¶¹ðÂ¦¤¬¾¡ÁÊ¤·°ã·û¡Ê·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿Ë¡Îá¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¿Í¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ì¾Á°¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ìÆùÂÎ¤Î¤¢¤ë¡Ö»à¡×¤òÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÂ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«¤éÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤«¤é¿´¤ò»º¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÌ¿¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ºÆ¤Ó¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·Â³¤±¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤³¤Ï¡¢À¸¤¤ë¾ì½ê¤«¡¢»à¤ËÀÂ¤¯¾ì½ê¤Ê¤Î¤«ー¼£ÎÅÌÜÅª¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ìÌ¾Á°¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¿Í¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿ÍÃ£¤¬µï¤¿¡£°ì¶å»°°ìÇ¯»Í·î¡¡¡ÖáúÍ½ËÉË¡¡×À©Äê°ì¶å»Í»°Ç¯¡¡¼£ÎÅÌô¡Ö¥×¥í¥ß¥ó¡×¤Î¸ú²ÌÈ¯É½°ì¶å¸Þ»°Ç¯È¬·î¡¡¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡¡×À©Äê¡¡³ÖÎ¥À¯ºö¤ò°Ý»ý°ì¶å¶åÏ»Ç¯»Í·î¡¡¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡¡×ÇÑ»ßÆó¡»¡»°ìÇ¯¸Þ·î¡¡¹ñ¤¬·ûË¡°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¼Õºá¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¸¤¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¢¤¢¡£É¡¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸Þ·îê¤¤¤¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¯¡£¡×
¸ø±é³µÍ×
team¥ー¥Á¥§ー¥ó¡¡Âè21²óËÜ¸ø±é¡Ø·ÕÛù¤ÎÅÓ¡Ù ¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯1·î26Æü (·î)²ñ¾ì¡§µÈ¾Í»û¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûËÜÄ® 1-33-22¡Ë¢£½Ð±é¼Ô ²¬ÅÄÁÕ¡¦¥Þ¥Ê¥Ù¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦º£°æÍµÌé¡¦¹âÎÉ¼ÓÆá¡Ê°Ê¾å¡¦team¥ー¥Á¥§ー¥ó¡Ë»³¸ý²÷»Î¡¢°ËÆ£Ë¨¡¹¹á¡¢ÅÄÃæ°¦¼Â¡¢»³ËÜ²Â´õ¡¢ÅÄÌ¾À¥°ÎÇ¯¡¢髙¶¶»ÖÈÁ¡¢·§Ìî¿Î¡¢´Ø¸ýÞæ¿Í¡¢ÁÕÌ´¡¢»³²¼¹á¿¥¡¢ÌðÅÄÃÒµ×¡¢¾®Ä®¼ÂÇµÍü¡¢ß·ÌîÂÙÀ¿¡¢¾¾ËÜÌï·Ã¡¢²ÃÆ£»Ë»Þ¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¡Azuki¡Êteam¥ー¥Á¥§ー¥ó¡ËÈþ½Ñ¡¦ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¡µÜÅç¥«¥º¥¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDRAMATEC.¡Ë¾ÈÌÀ¡¡Ãæº´¿¿Íü¹á¡Ê¶õ´Ö´ë²è¡Ë²»¶Á¡¡¹áÅÄÀô¡ÊÎí¡Çs Record¡Ë±é½Ð½õ¼ê¡¡²¬ÅÄÁÕ¾®Æ»¶ñ¡¡¥Þ¥Ê¥Ù¥Ú¥ó¥®¥óÀëÅÁÈþ½Ñ¡¡¹âÎÉ¼ÓÆáWEB¡¡º£°æÍµÌé»£±Æ¡¡yumeha shino À©ºî¡¡Í¼µ®±©¡¦Àîî´¿µ°ì±¿ÈÂ¡¡»°Í§´ë²è¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:001·î23Æü¡Ê¶â¡Ë19:001·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¦17:301·î25Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡¦17:301·î26Æü¡Ê·î¡Ë15:00¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶âÁ°Çä¡§4,900±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¢¨1·î26Æü0»þ¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¡¡°Ê¹ßÅöÆü·ô
