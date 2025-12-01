株式会社文理、AI搭載の塾向け個別最適学習システム「キミノスタディ」を12月1日より提供開始
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：荻原俊平）は、2025年12月1日より、AIアダプティブ機能を搭載した学習システム「キミノスタディ（略称：キミスタ）」の提供を開始いたしました。
近年、教育現場では生徒一人ひとりの学力差への対応や、講師の業務負担軽減が大きな課題となっています。キミノスタディは、生徒一人ひとりに最適な問題演習を提供するデジタル学習システムです。
▲PC・タブレットに対応
基本の進め方
キミノスタディは、学習におけるアウトプット、問題演習をサポート。
画面に表示される問題をノートに解き、画面に表示される解答を見てノートに丸つけをし、丸つけの結果を入力したら次の問題へ進むのが基本の流れです。
授業等でのインプットを行ったのち、まずは「理解度テスト」モードに取り組み、単元の理解度を確かめます。その後は、「演習問題」モードで理解度に適した演習問題に取り組めます。演習を重ね、理解度の幅を狭めていくことを目指します。
取り組んだ時間や問題数は、学習履歴として閲覧できます。目標を設定できる機能もあり、モチベーションを保って取り組むことが可能です。
▲教科ごとの学習履歴を確認
▲期間を区切って目標を設定
塾教材×教育AI×生成AIで学びのカタチを変える
塾教材ー文理のテキストでたしかな学びを
キミノスタディで出題される問題は、文理の塾用教材からのものです。
全国の塾で多数の採用実績のある、信頼ある教材の良質な問題を用いて問題演習ができます。
- 小学ウィンパス（算数・国語）
- 中学WinPass（5教科）
- 中学実力練成αスタンダード（英語・数学・国語）
- 中学実力練成テキスト（理科・社会）
※2025年12月時点
教育AIー個別最適化された問題演習を
キミノスタディでは、正答率の他に”理解度”という指標を設けています。
10問解いて10問正解したからといって、その単元を完璧に理解できているとは限りません。
1問1問に対して〇か×だったかではなく、単元に対する”理解度”で生徒を見ることで、先生の評価と、実際の試験での得点率とのギャップを減らすことができます。
そのうえで、一人ひとりの学習履歴をAIがリアルタイムに学習し、理解度を伸ばせる問題を出題していきます。
▲問題演習を繰り返すと、理解度が変化していく
生成AIーキャラクターの声かけでモチベーション維持
キミノスタディのTOPページには、ロボット型のキャラクターが。
タッチすると、各教科について、今の進行状況に応じたコメントをしてくれます。
頑張った次の日には「がんばったね！」という称賛を、あまりできなかったときには「がんばろう！」という励ましを、具体的な単元名とともに発言します。
演習に取り組む前に確認することで、前回の思い出しや今日意識すべきことの確認ができるほか、「見ていてくれる」という実感を得ることもできます。
一人ひとりに寄り添うロボット
紙とデジタルの良いところをかけ合わせて
キミノスタディはデジタル学習システムでありながら、紙ならではの定着・思考の深まりもまた重視しています。
紙での学習に、デジタルの強みである「演習量」「個別最適化」「学習履歴の可視化・共有」などをかけ合わせ、生徒の学びの最大化・塾の先生の負担軽減を目指す学習システムです。
製品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/2535/table/8298_1_cbf1fc32baa59e01f667fabe565fbf9d.jpg?v=202512010229 ]
※1 単元サポート動画つきプランをご契約いただいた場合のみご利用できます。
※2 問題解説動画は単元サポート動画なしプランでも閲覧可能です。
くわしくはこちら :
https://bts.bunri.co.jp/ict/index/ai-practice?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_content=20251201
■株式会社文理（Bunri Co., Ltd.）
https://www.bunri.co.jp/
・代表取締役会長兼社長：荻原俊平
・法人設立年月日：1950年6月24日
・所在住所：〒141-8426 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：0570-05-1950
・事業内容：小学生・中学生・高校生用の学習参考書・問題集、塾専用教材、学校採用図書教材等の出版・販売
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開