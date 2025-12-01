『Goo3D（グッスリード）』に2層構造のプレミアムタイプ登場！独自開発の“3Dフォーム”が、自分好みの寝心地をカスタマイズ

タンスのゲン株式会社（「Goo3Dプレミアム2層タイプ」を発売開始）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和、以下タンスのゲン）は、独自開発の高反発ウレタンマットレス『Goo3D（グッスリード）』シリーズより、寝心地とカスタマイズ性を向上させた「Goo3D プレミアム2層タイプ」を発売いたしましたのでお知らせいたします。

■「Goo3Dプレミアム2層タイプ」販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/tgsupport/products/43300175

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/43300175/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/43300175.html

◇『Goo3D（グッスリード）』とは

Goo3Dスタンダードタイプ

『Goo3D（グッスリード）』とは、当社独自のウレタンフォームを採用し、体圧分散性やフィット性に優れたマットレスです。

当店で年間30万枚販売している高反発マットレス「三つ折り高反発マット」シリーズの上位タイプとして、2025年7月より展開を開始しました。

これまでに厚み10cmのスタンダードタイプ、厚み20ｃｍの極厚タイプを続けて販売し、約半年で累計販売数は2万枚を超えた人気シリーズとなりました。

■独自開発の立方体構造 “3Dフォーム”で身体にフィット

内部ウレタンには、表面がひとつひとつ独立した立方体構造の”3Dフォーム”を採用。一般的なフラットタイプのマットレスに比べ、体のラインに沿って適度に沈み込み、寝返りがしやすい構造です。

どんな寝姿勢でも自然にフィットし、快適な眠りをサポートします。また、表面の凹凸構造は空気の逃げ道を作り、湿気が溜まりやすいベッド環境でも優れた通気性を発揮します。

独自開発の「3Dフォーム」

■点で支える独立構造で体圧分散性を向上

本製品に採用しているウレタン「3Dフォーム」は、カット幅と深さにもこだわり、身体への負荷を抑える構造を実現しました。

頭部から足先まで、それぞれの部位にあわせてカット幅を調整することで、全身を均一に支えます。

特に、睡眠時に負荷が集中しやすい腰部には、カット幅を広く設計し、支持力を強化。

さらにカットを浅くすることで、硬めの寝心地を持たせ、背中から腰までの沈み込みを防ぎ、体圧分散性を高めました。

点で支える独立構造

◇新たにプレミアム2層タイプが登場

3Dフォームを2層に組み合わせたウレタン構造

このたび、身体をしっかり支える構造に特化して、より快適な寝心地を追求した「プレミアム2層タイプ」を発売しました。従来の3Dフォーム構造に、異なる硬さをもつウレタンを上下に組み合わせることで、フィット感とサポート力の両立を実現させました。

表面は、業界最高レベルの硬さ450Nウレタンを採用したスーパーハード層。沈み込みにくく体圧が均一にかかるため、腰への負担も軽減します。

3Dフォームを2層に組み合わせたウレタン構造

さらにその下には210Nのセミハード層を組み合わせているため、ただ硬いだけでなく、身体をしっかり支えながらも包み込まれる感覚を生み出します。

◇2層×3ゾーン×リバーシブルで寝心地カスタマイズ

マットレスは、移動や収納の利便性が高い3つ折りタイプです。2層ウレタンの上下入れ替えにより、寝心地の硬さを簡単に調整できるほか、3ゾーンに分かれたウレタンは位置を入れ替えることで、体の部位ごとに最適なサポートを実現します。

さらに、ウレタン1枚ずつの表裏を使い分けることで、フラット面や凹凸面を選べ、好みに応じたより細かな調整も可能です。これらを組み合わせることで、多様なカスタマイズが可能となり、体格や寝姿勢、好みの応じて自分だけの理想の寝心地をつくることができます。

ウレタンは自由にカスタマイズできる腰部はワイドカットで身体をしっかり支える

◇長く使える高密度ウレタンは消臭効果も

竹炭入りウレタンで清潔に使える

本製品のウレタンフォームには竹炭を練りこむことで、消臭効果を高めました。優れた吸収力で湿度を下げることで消臭効果を発揮する竹炭は、寝汗から発生するニオイも軽減します。

また、超高密度30Dウレタンを採用することで、マットレスがへたりにくく、快適な寝心地を長期間維持します。

さらに、ウレタンを覆うカバーも自宅で洗濯でき、清潔にお使いいただけます。

◇販売情報

今回販売開始した「Goo3Dプレミアム 2層タイプ」はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページ内をご参照ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/358_1_23929ff4415314ffabb405cebb94cdc1.jpg?v=202512010229 ]