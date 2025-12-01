リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、公益財団法人 東京都環境公社主催のもと、「LINE」アプリ上で楽しめる謎解きゲーム「東京都環境公社×LINE謎解きゲーム『日常に潜む異変に気付け！エコダンジョンを突破せよ！』」を2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土)の期間限定で、無料公開いたします。

このコンテンツは「TOKYO-ecosteps」のLINE公式アカウントから遊べる無料の謎解きゲームです。ゲームに登場する日常の風景の中から、実際に手を動かして謎を解決していく体験型ゲームで、遊びながら自然と環境問題への気付きや、日々の生活に活かせる知識を身につけることができます。スマートフォン画面をタッチしたり指で操作してモノを動かしたりなど、お子さまでも直感的に操作できるシンプルな設計のため、親子で楽しみながら、環境問題を「自分ごと」として考えて動く第一歩にもなる内容です。

イベント内容

ダンジョンに迷い込んだあなたは、脱出の手がかりとなる“日常に潜む小さな異変”を探しながら、次々に出題される謎を解いていきます。「あれ？誰もいないのに電気がついている…」「ごみ箱の前にごみが散らかっている…」などの身近な違和感に気付くことが、謎を解く鍵になっています。そこから「どうすればいいだろう？」と考え、自分の手で動かしてみる、そんなひらめきとアクションの積み重ねが、このゲームならではの楽しさです。また、謎を解き進めるごとに、東京都環境公社のWEBサイト上で公開されている漫画コンテンツのキャラクター「オロン」が登場し、身近な生活の中でできる環境への配慮や行動についてやさしく紹介します。楽しみながら、“気付き”を“行動”につなげていける構成にも注目です。

参加方法・進め方

「TOKYO-ecosteps」のLINE公式アカウントを友だち追加し、トーク画面のメニューにある「謎解きゲーム」をタップすることで参加できます。物語に沿って謎を解き進めていき、最後の謎を解くとエンディングを迎えクリアとなります。操作はすべてLINEアプリ内で完結し、開催期間中であれば時間制限もないため、自分のペースで気軽に楽しむことができます。また、2025年12月10日(水)から12日(金)に東京ビッグサイトで開催される環境展示会「エコプロ2025」へのご来場もおすすめです。同展示会に出展を予定している東京都環境公社のブース(ブース番号：5-033)では、本ゲームの“おまけ謎”を遊べる特別パネルをご用意しています。こちらも、親子で楽しく遊べる内容になっていますので、ぜひ足を運んでみてください。

特典情報

本ゲームにクリアすると「TOKYO-ecosteps」のメンバーシップ登録者には4 ポイントが付与されます。さらに「エコプロ2025」に来場の上、“おまけ謎”をクリアいただくと10ポイントが付与されます。ポイントを貯めて、TOKYO-ecostepsプレゼントキャンペーンにぜひご応募ください。「TOKYO-ecosteps」プレゼントキャンペーンの詳細はこちらをご確認ください：https://tokyo-ecosteps.jp/campaign2025-2/

＜用語補足＞

・謎解きゲーム

知識を必要とするクイズとは違い、言葉やルールを用いたキーワードの並び替えや言い換え、連想など、自身の発想力をフル活用する「ひらめき」を醍醐味とするゲームです。知識が必要なく、大人も子どもも一緒に楽しめます。発想力が肝となるため、大人に分からない問題を子どもが解いてしまうケースがあることも謎解きの特徴です。

・NAZO×NAZO劇団

リアル謎解きゲームの企画制作を専門とする株式会社ハレガケのオリジナルブランドです。「大人が安心してはしゃげる物語世界」を大切に、参加者自身が物語の主人公となって楽しむ“没入型”の体験を提供しています。観光地や商業施設、地域の街中など、それぞれの場所に眠る魅力を物語と謎に落とし込み、現地でしか味わえない特別な体験をつくり出しています。

・「TOKYO-ecosteps」

東京都環境公社が運営するエコアクション応援プログラムです。身近な環境活動や学びを通じて、誰もが楽しみながら持続的にエコに取り組める仕組みとなっています。メンバーシップに登録するとアクションに応じてポイントが貯まり、プレゼントキャンペーンに応募することができます。なお、登録料は一切かかりません。

＜ゲームストーリー＞

気付くとダンジョンの中にいたあなた。ダンジョンの中で、ある貼り紙を見つけた。「外に出るには各部屋で『環境に良い行動』をすること。」環境に良い行動をして謎を解き明かして脱出しよう！

東京都環境公社×LINE謎解きゲーム「日常に潜む異変に気付け！エコダンジョンを突破せよ！」

日程：2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土)想定プレイ時間：30分程度参加費：無料参加方法：「TOKYO-ecosteps」のLINE公式アカウントを友だち追加し、トーク画面のメニューにある「謎解きゲーム」をタップすることで参加できます。推奨環境：iOS版 iOS 17.0以上Android版 Android 11.0以上※LINEの推奨環境に準じます。詳しくは以下サイトをご確認ください。LINEの推奨環境について：https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433主催：公益財団法人 東京都環境公社企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

＜株式会社ハレガケ＞

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

